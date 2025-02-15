В Бурятии стартовали Республиканские зимние сельские спортивные игры

На этот раз соревнования посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участников более 1200 человек со всех районов Бурятии. Соревнования проходят по таким видам спорта, как лыжные гонки, зимнее многоборье ГТО, конькобежный спорт, хоккей с мячом, спортивное ориентирование на лыжах, шахматы, шашки, настольный теннис. В этом году есть новшество - впервые в программу включена игра «Шууд теннис» - как теннис, только по специальным правилам до одной победы, пишут организаторы.

В соревнованиях принимают участие и ветераны специальной военной операции.

На данный момент есть предварительные результаты по некоторым видам спорта:

по многоборью ГТО – 1 место занял Прибайкальский район;

по спортивному ориентированию по лыжам – 1 место выиграл Мухоршибирский район;

по настольному теннису – 1 место Закаменский район;

по шашкам в лидерах Кабанский район;

по шахматам Тарбагатайский район;

по шууд-теннису первые Селенгинский район.