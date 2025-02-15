Спорт 15.02.2025 в 11:46

В Бурятии стартовали Республиканские зимние сельские спортивные игры

17-е игры принимает у себя Джидинский район
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии стартовали Республиканские зимние сельские спортивные игры
Фото от Минспорта Бурятии

На этот раз соревнования посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участников более 1200 человек со всех районов Бурятии. Соревнования проходят по таким видам спорта, как лыжные гонки, зимнее многоборье ГТО, конькобежный спорт, хоккей с мячом, спортивное ориентирование на лыжах, шахматы, шашки, настольный теннис. В этом году есть новшество - впервые в программу включена игра «Шууд теннис» - как теннис, только по специальным правилам до одной победы, пишут организаторы.

В соревнованиях принимают участие и ветераны специальной военной операции.

На данный момент есть предварительные результаты по некоторым видам спорта: 

по многоборью ГТО – 1 место занял Прибайкальский район; 

по спортивному ориентированию по лыжам – 1 место выиграл Мухоршибирский район; 

по настольному теннису – 1 место Закаменский район; 

по шашкам в лидерах Кабанский район; 

по шахматам Тарбагатайский район; 

по шууд-теннису первые Селенгинский район.

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