Спорт 18.02.2025 в 15:21

22 февраля в Улан-Удэ состоится «Лыжня России - 2025»

Ежегодное спортивное мероприятие будет посвящено 80-й годовщине Великой Победы
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Текст: Служба информации "Номер один"
22 февраля в Улан-Удэ состоится «Лыжня России - 2025»

22 февраля в 12:00 пройдет «Лыжня России - 2025» в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке (возрастное ограничение 0+). В этом году 43-е ежегодное спортивное мероприятие будет посвящено 80-й годовщине Великой Победы. В спортивном празднике примет участие более тысячи лыжников - от дошкольников до ветеранов.

Традиционно любителям лыжных трасс предлагаются разные дистанции:

-500 м – дошкольники;
-2 км – массовый старт для всех любителей лыжных гонок;
-5 км – юноши и девушки 2007 г.р. и моложе, для женщин- ветеранов 55 лет и старше, мужчин-ветеранов 60 лет и старше;
-10 км – мужчины и женщины 2005 г.р. и старше.

Программа соревнований:

10:00 - 11:50 - регистрация участников;
12:00 - 12:10 - парад открытия:
12:10 - 12:30 - старт дети: девочки и мальчики до 7 лет;
12:30 - 12:50 - старт школьники: юноши и девушки до 17 лет;
12:50 - 13:10 - старт взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше.
13:10 - 13:30 - старт на дистанции 5 км: юноши и девушки 2007 г.р. и моложе, ветераны-женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше;
13:30 - 14:10 - старт на дистанции 10 км: мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;
14:30 - церемония награждения участников на дистанциях 5 км и 10 км, закрытие.

На регистрации в 10:00 все участники соревнований получат от организаторов лыжную шапочку с логотипом «Лыжня России - 2025» и нагрудный номер участника.

Награждение победителей и призеров будет проходить после окончания каждого забега. Победители получат медали, дипломы и кубки Министерства спорта Российской Федерации. Также будет организован костер и горячее питание – чай и выпечка. Приглашаются все желающие!

Для участия в «Лыжне России - 2025» нужно иметь при себе медицинский допуск врача.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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