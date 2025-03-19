Спорт 19.03.2025 в 11:54

Ветеран СВО из Бурятии занял первое место на зимних соревнованиях

Отсутствие ноги не помешало ему стать лучшим сноубордистом
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ветеран СВО из Бурятии занял первое место на зимних соревнованиях

Ветеран СВО стал победителем первых всероссийских соревнований по зимним видам спорта «Кубок Защитников Отечества». Росгвардеец Сергей Манханов завоевал первое место в дисциплине сноуборд в Ханты-Мансийске.

До СВО Сергей не занимался сноубордом, в спорт пришел через филиал фонда «Защитники Отечества» после серьезной травмы ноги на передовой.

- В этом году фондом «Защитники Отечества» впервые учрежден специальный приз для ветеранов СВО и Сергей стал первым, кто удостоен этой награды за активную жизненную позицию. Еще один ветеран СВО Баир Дондоков занял 7-е место в сноуборде, - написал глава Бурятии в своем ТГ-канале.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России и представители Бурятии находятся среди первых.

- Это только начало. Уверен – дальше больше. Наши парни не сдаются, ни на передовой, ни в мирной жизни, всегда добиваются высоких показателей, настоящий пример мужества, любви к своему делу, чем бы они по жизни не занимались! Поздравляю, мужики, - добавил Алексей Цыденов.

Фото: loon.site 

Теги
сноуборд соревнования СВО ветераны

Все новости

Улан-Удэ занял 20-е место в рейтинге городов по развитию государственно-частного партнерства
19.03.2025 в 12:20
В Сагаалган хирурги Бурятии спасли женщину с кровоизлиянием в мозг
19.03.2025 в 12:18
В Бурятии за шесть лет построено более 100 спортивных объектов
19.03.2025 в 12:17
В Бурятии поймали мошенников из фиктивного агентства недвижимости
19.03.2025 в 11:56
Ветеран СВО из Бурятии занял первое место на зимних соревнованиях
19.03.2025 в 11:54
В Улан-Удэ подполковник полиции помогала замешанным в уголовке родственникам
19.03.2025 в 11:47
270 участников СВО подали заявки на участие в программе «Патриоты Бурятии»
19.03.2025 в 11:30
Нежданная находка принесла сельчанке из Бурятии уголовное дело
19.03.2025 в 11:24
Жителей Бурятии зовут на XXIV Лыжный Байкальский марафон
19.03.2025 в 11:20
Жителя Улан-Удэ осудили за изнасилование в центре города
19.03.2025 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Жителей Бурятии зовут на XXIV Лыжный Байкальский марафон
Мероприятие состоится 19 апреля в селе Максимиха, в Баргузинском районе
19.03.2025 в 11:20
Росгвардеец оказался сильнейшим среди ведущих спортсменов Бурятии
Он завоевал сразу три золотых медали чемпионата
18.03.2025 в 12:34
В Улан-Удэ соберутся лучшие молодые вольники Дальнего Востока
Первенство ДФО пройдет 21-22 марта
17.03.2025 в 12:20
Юные баскетболисты из Улан-Удэ стали сильнейшими в ДФО
Они вышли в финал Всероссийского Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет»
12.03.2025 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru