Ветеран СВО из Бурятии занял первое место на зимних соревнованиях

Ветеран СВО стал победителем первых всероссийских соревнований по зимним видам спорта «Кубок Защитников Отечества». Росгвардеец Сергей Манханов завоевал первое место в дисциплине сноуборд в Ханты-Мансийске.

До СВО Сергей не занимался сноубордом, в спорт пришел через филиал фонда «Защитники Отечества» после серьезной травмы ноги на передовой.

- В этом году фондом «Защитники Отечества» впервые учрежден специальный приз для ветеранов СВО и Сергей стал первым, кто удостоен этой награды за активную жизненную позицию. Еще один ветеран СВО Баир Дондоков занял 7-е место в сноуборде, - написал глава Бурятии в своем ТГ-канале.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России и представители Бурятии находятся среди первых.

- Это только начало. Уверен – дальше больше. Наши парни не сдаются, ни на передовой, ни в мирной жизни, всегда добиваются высоких показателей, настоящий пример мужества, любви к своему делу, чем бы они по жизни не занимались! Поздравляю, мужики, - добавил Алексей Цыденов.

Фото: loon.site