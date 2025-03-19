Более 200 борцов со всего Дальнего Востока соберутся в Улан-Удэ

21-22 марта в Улан-Удэ, в РЦЕ «Патриот», состоится Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет (возрастное ограничение 6+).

Свыше 200 спортсменов из 7 регионов (Якутия, Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край, Сахалин, Приморский край и Бурятия) сразятся за медали в 10 весовых категориях у мужчин и девушек.

- Главная цель на первенстве – завоевать путевку на первенство России, которое также пройдет в Бурятии. Бурятию представит мощная команда из 50 борцов, включая звезд, как Тамир Ешинимаев, Фёдор Балтуев и другие! Тренер – Даша Шарастепанов. Приходите поддержать наших борцов! - сообщили в минспорта Бурятии.

Победители и финалисты получат не только путевки на первенство России, но и звания мастеров спорта. Отметим, что первенство России пройдет в Улан-Удэ 13-18 августа.

Место проведения: Региональный центр единоборств «Патриот»

21 марта в 16:00 - Торжественное открытие соревнований

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один