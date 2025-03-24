Спорт 24.03.2025 в 11:42

В Бурятии стартовал турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Батожапа Батуева

Соревнования проходят в школе, где учился герой
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии стартовал турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Батожапа Батуева
Сегодня в Оронгойской школе Иволгинского района стартовал XXXI Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти гвардии капитана, воина-интернационалиста Батожапа Бимбаевича Батуева.

В соревнованиях принимает участие более 150 юношей 2008–2010 годов рождения в весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.

Также на турнире учреждены специальные номинации: «Лучший борец», «За красивую схватку», «За лучшую технику», «Лучший тренер».


Батожап Бимбаевич Батуев родился 23 марта 1952 года в селе Оронгой. Отдал жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Ему было всего 30 лет. Сегодня ему бы исполнилось 73 года.

Батожап Батуев был награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалями «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Турнир проходит в школе, где учился Батожап Батуев.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Теги
борьба

Все новости

В Улан-Удэ можно пройти флюорографию прямо на площади Советов
24.03.2025 в 13:01
В Улан-Удэ лейтенанты спасли дом
24.03.2025 в 12:51
В Бурятии охват школьников дополнительным образованием составляет 91 процент
24.03.2025 в 12:27
В селе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации
24.03.2025 в 12:18
На борцовский турнир в Бурятии приедут спортсмены из Аргентины и Испании
24.03.2025 в 12:16
В Бурятии школьник украл мотоцикл у пенсионерки
24.03.2025 в 12:07
В Бурятии стартовал приём заявок на «Школу фермера»
24.03.2025 в 11:49
Ревнивая жительница Бурятии разбила бутылку о голову соперницы
24.03.2025 в 11:43
В Бурятии стартовал турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Батожапа Батуева
24.03.2025 в 11:42
В Улан-Удэ готовят новую постановку «Мёртвых душ» Гоголя
24.03.2025 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
На борцовский турнир в Бурятии приедут спортсмены из Аргентины и Испании
Соревнование пройдет 4-5 апреля
24.03.2025 в 12:16
В Бурятии открыли производство рукояток для лука
Они получились в два раза дешевле зарубежных аналогов
21.03.2025 в 13:20
Более 200 борцов со всего Дальнего Востока соберутся в Улан-Удэ
21 и 22 марта в РЦЕ «Патриот» состоится Первенство ДФО по вольной борьбе среди юниоров
19.03.2025 в 15:46
Ветеран СВО из Бурятии занял первое место на зимних соревнованиях
Отсутствие ноги не помешало ему стать лучшим сноубордистом
19.03.2025 в 11:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru