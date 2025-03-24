Спорт 24.03.2025 в 11:42
В Бурятии стартовал турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Батожапа Батуева
Соревнования проходят в школе, где учился герой
Текст: Иван Иванов
Сегодня в Оронгойской школе Иволгинского района стартовал XXXI Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти гвардии капитана, воина-интернационалиста Батожапа Бимбаевича Батуева.
В соревнованиях принимает участие более 150 юношей 2008–2010 годов рождения в весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.
Батожап Бимбаевич Батуев родился 23 марта 1952 года в селе Оронгой. Отдал жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Ему было всего 30 лет. Сегодня ему бы исполнилось 73 года.
Батожап Батуев был награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалями «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
В соревнованиях принимает участие более 150 юношей 2008–2010 годов рождения в весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.
Также на турнире учреждены специальные номинации: «Лучший борец», «За красивую схватку», «За лучшую технику», «Лучший тренер».
Батожап Бимбаевич Батуев родился 23 марта 1952 года в селе Оронгой. Отдал жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Ему было всего 30 лет. Сегодня ему бы исполнилось 73 года.
Батожап Батуев был награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалями «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
Турнир проходит в школе, где учился Батожап Батуев.
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Тегиборьба