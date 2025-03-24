В Бурятии стартовал турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Батожапа Батуева

Также на турнире учреждены специальные номинации: «Лучший борец», «За красивую схватку», «За лучшую технику», «Лучший тренер».





Турнир проходит в школе, где учился Батожап Батуев.





Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии

Сегодня в Оронгойской школе Иволгинского района стартовал XXXI Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти гвардии капитана, воина-интернационалиста Батожапа Бимбаевича Батуева.В соревнованиях принимает участие более 150 юношей 2008–2010 годов рождения в весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.Батожап Бимбаевич Батуев родился 23 марта 1952 года в селе Оронгой. Отдал жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Ему было всего 30 лет. Сегодня ему бы исполнилось 73 года.Батожап Батуев был награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалями «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.