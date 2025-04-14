Спорт 14.04.2025 в 12:26

Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в горном фестивале «Мунку-Сардык»

Он пройдет с 1 по 4 мая в Окинском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в горном фестивале «Мунку-Сардык»

С 1 по 4 мая в живописном Окинском районе состоится XV горный фестиваль «Мунку-Сардык-2025» (возрастное ограничение 12+). Событие посвящено памяти Великой Победы. Призвано укрепить дух и пропагандировать здоровый образ жизни и туризм. Возраст участников – от 14 лет и старше.

- Главная идея фестиваля состоит в том, чтобы нахождение всех любителей гор в эти дни на Мунку-Сардык обрело особый смысл и было посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. В связи с этим, каждый человек, находящийся в этом районе с 1 по 4 мая может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой славной дате, - сообщили организаторы.

В программе фестиваля:

- Восхождение на легендарную вершину Мунку-Сардык, с участием в акции «Бессмертный полк»;

- Захватывающие соревнования по скоростному восхождению: «Вертикальный километр» и «Кубок Победы»;

- Теплый вечер песен военных лет и кинозал с военными фильмами;

Для всех категорий участников предусмотрена обязательная электронная регистрация.

Подробная информация о горном фестивале на сайте организаторов: https://baikal-extreme03.ru/dir-munku.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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