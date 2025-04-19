Спорт 19.04.2025 в 16:07

В Бурятии прошел турнир «Ахай»

Молодежные команды из районов состязались по мини-футболу
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии прошел турнир «Ахай»
Фото: Минспорт РБ


18 апреля на футбольном поле спортивной школы №2 прошел турнир по мини-футболу "Ахай" проекта "Старший брат" (перевод с бурятского языка), собравший команды со всей Бурятии: районы г. Улан-Удэ, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Заиграевский и Кабанский.

По итогу: 1 место - команда из г. Улан-Удэ), 2 место - команда из Кабанского района, 3 место - команда Заиграевского района.

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мини-футбол

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