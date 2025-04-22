Бурятские сумоисты завоевали четыре медали на Чемпионате России

С 18 по 20 апреля в Казани состоялся Чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин, а также Первенство России среди юниоров до 22 и до 24 лет. На соревнования собралось более 300 спортсменов со всей страны.

- Бурятские спортсмены показали великолепные результаты, вписав свои имена в историю российского сумо! Зоригто Ухинов стал победителем Первенства России среди юниоров до 24 лет (до 85 кг), а также серебряным призером Чемпионата России среди мужчин (до 85 кг), – рассказали в минспорта Бурятии.

Лубсан Ишеев стал бронзовым призером Первенства России среди юниоров до 22 лет (до 70 кг).

Баярто Буянтуев также стал бронзовым призером Первенства России среди юниоров до 24 лет (до 70 кг) и выполнил норматив Мастера спорта России.

Поздравляем спортсменов и тренеров с заслуженными наградами!





Фото: минспорта РБ