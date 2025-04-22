Спорт 22.04.2025 в 17:33

Бурятские сумоисты завоевали четыре медали на Чемпионате России

Соревнования прошли с 18 по 20 апреля в Казани
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские сумоисты завоевали четыре медали на Чемпионате России

С 18 по 20 апреля в Казани состоялся Чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин, а также Первенство России среди юниоров до 22 и до 24 лет. На соревнования собралось более 300 спортсменов со всей страны.

- Бурятские спортсмены показали великолепные результаты, вписав свои имена в историю российского сумо! Зоригто Ухинов стал победителем Первенства России среди юниоров до 24 лет (до 85 кг), а также серебряным призером Чемпионата России среди мужчин (до 85 кг), – рассказали в минспорта Бурятии.

Лубсан Ишеев стал бронзовым призером Первенства России среди юниоров до 22 лет (до 70 кг).

Баярто Буянтуев также стал бронзовым призером Первенства России среди юниоров до 24 лет (до 70 кг) и выполнил норматив Мастера спорта России.

Поздравляем спортсменов и тренеров с заслуженными наградами!


Фото: минспорта РБ

Теги
сумо Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ простятся с героем СВО
22.04.2025 в 17:36
Бурятские сумоисты завоевали четыре медали на Чемпионате России
22.04.2025 в 17:33
«Виноват выживший пассажир»
22.04.2025 в 17:23
В Бурятии начался завершающий этап обучения программы «Муравьев-Амурский»
22.04.2025 в 17:12
Инфляция в Бурятии с начала года составила 2,8%
22.04.2025 в 17:05
Мать шестерых сыновей в Улан-Удэ осталась без жилья
22.04.2025 в 17:02
В Бурятии выбрали лучшего Воспитателя года-2025
22.04.2025 в 16:34
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на нарушение своих прав
22.04.2025 в 16:22
Улан-удэнец получил два года за помощь мошенникам
22.04.2025 в 16:12
Родители старшеклассников в Улан-Удэ попросили у прокуратуры отмены ЕГЭ
22.04.2025 в 15:52
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Ветераны СВО из Бурятии стали призерами на Кубке России по волейболу сидя
Соревнования прошли в Московской области г. Раменское с 15 по 22 апреля
22.04.2025 в 12:30
Бурятские спортсмены завоевали 6 медалей на Чемпионате России по армрестлингу
На нем собралось 460 сильнейших спортсменов со всей страны
21.04.2025 в 11:39
В Бурятии прошел турнир «Ахай»
Молодежные команды из районов состязались по мини-футболу
19.04.2025 в 16:07
Жителям Улан-Удэ предлагают поставить рекорд по отжиманиям
9 мая в столице пройдет спортивная акция «Рекорд Победы»
18.04.2025 в 14:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru