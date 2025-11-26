Спорт 26.11.2025 в 09:58

Четыре спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате России по боксу

Состязания пройдут в Уфе
Текст: Карина Перова
Четыре спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате России по боксу
Фото: ТГ-канал Борцы БУРЯТИИ

С 27 ноября по 7 декабря в Уфе пройдет чемпионат России по женскому боксу (6+). Сборную Бурятии на состязаниях представят четверо спортсменок: Дарья Пантелеева (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Анастасия Павлова (57 кг) и Дарима Сандакова (70 кг).

Подчеркивается, что девушки были на сборах в Подмосковье.

«Конкуренция достаточно сильная. Воронцова – трёхкратная чемпионка страны, Дарима – четырёхкратная, и они должны выиграть за счёт опыта. Пантелеева в близком бою выиграла Кооль и поехала на молодежное первенство Европы. Полагаю, что мы увидим двух этих девушек в финале. Очень надеюсь, что Дарья будет лучше соперницы. Анастасия Павлова готова бороться за медали, но многое зависит от жеребьёвки», - прокомментировал президент Федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев.

