В Улан-Удэ открылся центр софт-волейбола

В Улан-Удэ открылся первый в Бурятии и на Дальнем Востоке центр софт‑волейбола и миниволей «Волей Наадан». Он расположен в одном из торговых центров нашего города.На первый взгляд может показаться, что софт‑волейбол и классический волейбол - совсем разные виды спорта. Различия есть, но они небольшие: та же игровая площадка, только меньшего размера; такой же круглый мяч, но больше и гораздо легче; команда состоит из четырех человек. Играют и молодежь, и старшее поколение - все получают задор, позитив и большой заряд энергии.Александр Григорьев долго шел к открытию собственного центра. Сейчас он занимает должность президента Федерации софт‑волейбола Бурятии, и у представителей этого вида спорта теперь есть свой дом.- Мне кажется, что с каждой игрой становишься счастливее и здоровее, а от этого приходит долголетие, - поделился Александр Сергеевич. - Мы стремимся вернуть то забытое чувство, когда играешь и ни о чем больше не думаешь. В центре люди знакомятся, общаются, играют. Физическая активность помогает поддерживать когнитивное и общее здоровье, поэтому я всем советую заниматься. В здоровом теле - здоровый дух!В новом зале есть все для занятий: современное покрытие, сетки, мячи и несколько игровых площадок, удобные вместительные раздевалки. Есть зона отдыха, где можно перекусить и восстановить силы.- Эмоции переполняют. Шикарный зал, отличное покрытие, профессиональные сетки - все продумано. Играть - одно удовольствие, - поделился впечатлениями капитан команды по софт‑волейболу «Олзо» Станислав Пакулов.На открытии центра побывал и заместитель министра спорта Бурятии Эрдэм Биликтуев.- Раньше здесь был кинотеатр, а сейчас в республике наблюдается новый тренд - перевод торговых центров на спортивные площадки, - отметил он. - Софт‑волейбол для нашей республики - новый вид спорта, и мы очень рады, что у нас теперь есть такой центр.Новый зал начал работу в ТРЦ «Кэпитал Молл», второй этаж, за магазином «Читай‑город». Вход со стороны супермаркета «Лента».Телефон для справок: 8-9025-644-389.