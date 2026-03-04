Спорт 04.03.2026 в 11:04

В Улан-Удэ открылся центр софт-волейбола

В новом зале есть все для занятий
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылся центр софт-волейбола
Фото: предоставлено Центром софт волейбола и миниволей - «Волей Наадан»
В Улан-Удэ открылся первый в Бурятии и на Дальнем Востоке центр софт‑волейбола и миниволей «Волей Наадан». Он расположен в одном из торговых центров нашего города.

На первый взгляд может показаться, что софт‑волейбол и классический волейбол - совсем разные виды спорта. Различия есть, но они небольшие: та же игровая площадка, только меньшего размера; такой же круглый мяч, но больше и гораздо легче; команда состоит из четырех человек. Играют и молодежь, и старшее поколение - все получают задор, позитив и большой заряд энергии.

Александр Григорьев долго шел к открытию собственного центра. Сейчас он занимает должность президента Федерации софт‑волейбола Бурятии, и у представителей этого вида спорта теперь есть свой дом.

- Мне кажется, что с каждой игрой становишься счастливее и здоровее, а от этого приходит долголетие, - поделился Александр Сергеевич. - Мы стремимся вернуть то забытое чувство, когда играешь и ни о чем больше не думаешь. В центре люди знакомятся, общаются, играют. Физическая активность помогает поддерживать когнитивное и общее здоровье, поэтому я всем советую заниматься. В здоровом теле - здоровый дух! 

В новом зале есть все для занятий: современное покрытие, сетки, мячи и несколько игровых площадок, удобные вместительные раздевалки. Есть зона отдыха, где можно перекусить и восстановить силы.

- Эмоции переполняют. Шикарный зал, отличное покрытие, профессиональные сетки - все продумано. Играть - одно удовольствие, - поделился впечатлениями капитан команды по софт‑волейболу «Олзо» Станислав Пакулов.

На открытии центра побывал и заместитель министра спорта Бурятии Эрдэм Биликтуев. 

- Раньше здесь был кинотеатр, а сейчас в республике наблюдается новый тренд - перевод торговых центров на спортивные площадки, - отметил он. - Софт‑волейбол для нашей республики - новый вид спорта, и мы очень рады, что у нас теперь есть такой центр.

Новый зал начал работу в ТРЦ «Кэпитал Молл», второй этаж, за магазином «Читай‑город». Вход со стороны супермаркета «Лента».

Телефон для справок: 8-9025-644-389.
