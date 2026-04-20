Двое бурятских борцов выступят на чемпионате мира в Бразилии

В Москве завершился чемпионат России по вольной борьбе среди студентов. Спортсменам из Бурятии удалось завоевать 11 медалей.

Эти соревнования являются отборочными на первенства России (юниоры до 21 и до 24 лет), чемпионаты России по трем стилям борьбы, Кубок Ивана Ярыгина (2027), а также служат для формирования студенческой сборной на чемпионат мира в Бразилии (8–13 июня) (возрастное ограничение 6+).

Так, Борис Баршуев (в/к 65 кг) и Буянто Шадапов (в/к 86 кг) получили путевки на чемпионат мира среди студентов в Бразилии – они стали чемпионами в своих весовых категориях.

Также «серебро» среди мужчин взяли Жаргал Баяндуев (57 кг) и Александр Балтуев (74 кг), а «бронзу» – Сандан Гармаев (70 кг) и Тумэн Бодиев (79 кг).

Среди женщин серебряными призерами стали Аяна Ухеева (50 кг) и Дарима Самбуева (53 кг). А бронзовыми – Саяна Будаева (50 кг), Алима Гергенова (53 кг) и Мэдэгма Актинова (55 кг).

