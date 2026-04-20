Спорт 20.04.2026 в 09:21

Двое бурятских борцов выступят на чемпионате мира в Бразилии

Спортсмены-студенты завоевали путевки на чемпионате России
Текст: Карина Перова
Фото: Федерация спортивной борьбы Бурятии

В Москве завершился чемпионат России по вольной борьбе среди студентов. Спортсменам из Бурятии удалось завоевать 11 медалей.

Эти соревнования являются отборочными на первенства России (юниоры до 21 и до 24 лет), чемпионаты России по трем стилям борьбы, Кубок Ивана Ярыгина (2027), а также служат для формирования студенческой сборной на чемпионат мира в Бразилии (8–13 июня) (возрастное ограничение 6+).

Так, Борис Баршуев (в/к 65 кг) и Буянто Шадапов (в/к 86 кг) получили путевки на чемпионат мира среди студентов в Бразилии – они стали чемпионами в своих весовых категориях.

Также «серебро» среди мужчин взяли Жаргал Баяндуев (57 кг) и Александр Балтуев (74 кг), а «бронзу» – Сандан Гармаев (70 кг) и Тумэн Бодиев (79 кг).

Среди женщин серебряными призерами стали Аяна Ухеева (50 кг) и Дарима Самбуева (53 кг). А бронзовыми – Саяна Будаева (50 кг), Алима Гергенова (53 кг) и Мэдэгма Актинова (55 кг).

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

В Гусиноозёрске стартовал волейбольный мемориал в честь основателя ГРЭС
Спортивный комплекс станции принял восемь команд из Бурятии и Иркутской области
19.04.2026 в 11:46
Борица из Бурятии взяла «серебро» в Турции
Там проходит турнир Champions U-20
18.04.2026 в 14:45
В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока
Чемпионат определит самого меткого по стрельбе из пистолета
16.04.2026 в 16:27
Бурятские армрестлеры завоевали медали чемпионата России
Два спортсмена принесли республике три медали
16.04.2026 в 11:03
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
