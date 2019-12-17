Улан-Удэ принял юных борцов-вольников Бурятии

Прошло первенство республики





Чтобы выявить лучших среди нового поколения борцов, в первенстве приняли участие 280 юношей до 16 лет со всех районов республики. Все они были разбиты на десять весовых категорий.

Борцовские поединки юных спортсменов по своему накалу не уступали схваткам, которые жители Бурятии привыкли видеть на взрослых турнирах. То и дело раздавались свистки арбитров, эмоциональные возгласы болельщиков, тренеров, кипели страсти. Каждый участник хотел победить, боролся до конца. Но, по традиции единоборств, после окончания поединка рефери поднимал руку лишь одного из противников.





«Уважаемые спортсмены, наши молодые борцы, уважаемые тренеры, болельщики, гости и организаторы! Я рад приветствовать вас от имени Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия», - обратился к собравшимся на церемонии открытия, на параде команд-участниц Чимит Бальжинимаев, президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов.Он отметил, что данный турнир по своему составу является одним из многочисленных.«Участвовать в данном турнире — это очень важный период в вашей спортивной жизни. Сегодня вы показываете свое умение, мастерство. Желаю вам спортивного азарта. Пусть победит сильнейший!», - пожелал Чимит Бальжинимаев под аплодисменты. Первенство среди юношей стартовало под звуки гимна Бурятии. Схватки развернулись сразу на нескольких коврах.«Это отбор на первенство Дальневосточного федерального округа, которое пройдет в начале 2020 года. Четыре человека допускаются из веса. Соответственно, сорок человек», - сообщил нашему изданию главный судья соревнования Эрдэм Биликтуев (судья международной и всероссийской категории).280 спортсменов, которые приехали в Улан-Удэ, — это победители муниципальных отборочных этапов. Были и с севера Бурятии, который зачастую несколько оторван от различных (не только спортивных) общереспубликанских событий.«Борьба у нас в крови. Наверное, мы это с молоком матери впитываем. Поэтому это один из тех видов спорта, который очень популярен в Бурятии. На первенстве ДФО, куда поедут лучшие участники этого первенства, будут разыгрываться путевки на первенство Российской Федерации», - рассказал Чимит Бальжинимаев «Номер один» о значении республиканского первенства.Предполагается, что первенство ДФО пройдет во Владивостоке или Южно-Сахалинске.Юные спортсмены — это будущее бурятского спорта. Возможно, именно кто-то из тех, кто сейчас приехал на соревнование в Улан-Удэ, в будущем прославит Бурятию на уровне России, а, возможно, и мира.«Посмотрел сейчас в течение часа первые схватки. Какая ловкость, грация, энергия, умение! Очень интересно наблюдать. Один выигрывает 8:0, а через несколько секунд все - туше. Все меняется на ходу. Вроде бы, проигрываешь, но все равно надо бороться. В этом возрасте закладывается фундамент. Мы должны вкладываться в молодых спортсменов, отбирать самых лучших, поддерживать. Борьба у нас популярна, но, думаю, что надо еще больше популяризировать», - патриотично заявил председатель Улан-Удэнского горсовета.Он был избран президентом профильной Федерации совсем недавно — 26 ноября. В развитии данного вида намерен придерживаться системного подхода. «Будем работать!», - твердо заверил жителей республики Чимит Бальжинимаев. Он выражает особую благодарность тренерам, которые по всей Бурятии занимаются с юными борцами.На местах спортивные секции (не только борцовские) находятся на попечении муниципальных бюджетов. А там денег не очень много. Выехать на соревнования — это зачастую превращается в проблему.В отношении ведущих спортсменов-вольников положение, наверное, полегче. Например, они проводят сборы в Дагестане, Северной Осетии, совместные тренировки.По словам Эрдэма Биликтуева, сейчас взрослая сборная республики заканчивает турне по Северному Кавказу — участвовала в международном турнире во Владикавказе, а до этого две недели находилась на сборах во Владикавказе. Он также выразил благодарность бизнесменам, которые финансово поддерживают борьбу.«Наши ребята планомерно готовятся к чемпионату России по вольной борьбе среди мужчин, который пройдет в Бурятии в будущем году, в конце апреля. Есть возможность показать себя», - говорит Чимит Бальжинимаев.