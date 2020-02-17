В Бурятии турнир по борьбе на призы главы пройдет в усеченном варианте

Отмену части турнира по вольной борьбе Baikal Open на призы главы Бурятии объяснили тем, что ведущие борицы республики находятся на выездах и не смогут участвовать в спортивном состязании.
Турнир на призы главы Бурятии проводится в 25-й раз. Ожидается приезд 16 зарубежный команд, а также команд из разных регионов РФ. Соберется до 250 участников, которые померятся мастерством в улан-удэнском ФСК с 5 по 7 марта. Церемония открытия намечена на 6 марта с 17:30 до 18:30. Видеотрансляция будет организована на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Турнир можно считать репетицией предолимпийского чемпионата России среди мужчин-вольников, который пройдет в столице республики с 22 по 27 апреля.
В ФСК Baikal Open пройдет на трех коврах. Финалы в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг состоятся 6 марта, в пятницу, с 19 часов. На следующий день зрителей ждут финалы в остальных категориях – 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
Поклонники вольной борьбы ждут успешного выступления бурятской команды, которая в последнее время добилась крупных успехов
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Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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