Стрелки из Бурятии выиграли чемпионат Европы

Медали достались в командном первенстве





27 февраля на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия спортсмены из Улан-Удэ Анастасия Деревягина и Александр выиграли две золотые медали в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета на 10 м. Турнир проходит в г. Вроцлав (Польша).



- Команда российских атлетов в составе Анастасии Деревягиной, Татьяны Харьковой и Алины Хизбуллиной на 12 очков обошла команду Германии в медаль-матче за золото и стала лучшей в Европе. Также лучшей в Европе стала команда в составе Александра Кондрашина, Егора Выскребцева и Кирилла Михайлюта, обойдя в медаль-матче за золото команду из Словакии, - сообщает стрелковый союз России.









Тренирует спортсменов Владимир Бусовиков и Александр Степанов.

Фото стрелковый союз России