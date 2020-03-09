Спортсменка из Бурятии выиграла турнир в Европе

Ткачева отличилась в Латвии





С 6 до 8 марта в Риге проходил 3-й международный и крупнейший в Латвии турнир по боксу среди представительниц прекрасного пола «3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020». Уровень соревнований из года в год растет, так в этом году на турнир съехалось более 150 спортсменок из разных стран - от Швеции до Черногории.

Жительница Бурятии Кристина Ткачева выиграла золотую медаль турнира. Напомним, Кристина – лучшая спортсменка Бурятии 2018 года, призер чемпионата мира.





Фото Б. Бадмаева