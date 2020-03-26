Известная спортсменка призвала жителей Бурятии самоизолироваться

Лучница Инна Степанова возвращается из-за границы

В Бурятии за весь период под медицинское наблюдение было взято 1002 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Среди приехавших и спортсмены, которые готовились к Олимпиаде-2020.

На этой неделе МОК заявил о переносе Олимпийских Игр в Токио на следующий год. Среди спортсменов, которые готовились к Играм, лучники, борцы и боксеры. Уже в Бурятию из Лондона вернулась боксерша Людмила Воронцова, в эти прилетят из Турции и лучники.

- Друзья, у нас проходят сборы в Турции. Но нас экстренно вызывают домой. Причина – Олимпийские игры перенесли на следующий год. Поэтому все, кто будет возвращаться из-за границы, я вас призываю к ответственности и самоизолироваться на двухнедельный карантин. Здоровье близких важнее, мам и пап, бабушек и дедушек важнее любой работы, - обратилась лучница Инна Степанова.

Напомним, Всего в стационарах республики на 8:00 ч. 26 марта находится 24 чел. с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран.

- Всем, кто приезжает из зарубежья необходимо сообщить о своём местонахождении.Телефон горячей линии 37-95-32 или 112, - сообщают власти.