Известный на весь мир борец и тренер из Бурятии Максим Молонов отметил 50-летие

Он уникален тем, что добился больших высот, как на поприще спортсмена, так и тренера



На прошлой неделе отметил 50-летний юбилей один из самых известных и титулованных бурятских борцов Максим Молонов. Еще в детстве баргузинский мальчик попал в знаменитую шахматную школу в Москве, но выбрал другую судьбу – на ковре.



Максим Молонов уникален тем, что добился больших высот, как на поприще спортсмена, так и тренера, работал в сборных России, США и Финляндии.



Юбилей впервые за долгое время встретил дома, в семье. Из-за пандемии тренер, который жил на две страны, встретил весну в Улан-Удэ. Сюда по интернету ему прилетели поздравления со всего мира – от коллег и друзей по цеху из Москвы, Америки, Германии, Польши, Финляндии и всей большой нашей страны.



Максим Молонов родился 29 апреля 1070 года в селе Улюн Баргузинского района. Его родители Максим Энхеевич и Бутид Самбуевна в молодости увлекались спортом. Глядя на них, прикипели к спорту и дети. Конечно же, в плане спорта преуспел Максим Молонов-младший. Первые шаги он сделал в шахматах, где дорос до звания кандидата в мастера спорта.



В 80-е в Улан-Удэ гостил знаменитый международный гроссмейстер Юрий Разуваев, один из тренеров Анатолия Карпова. Заехал он и в село Улюн Баргузинского района. На следующий день в фойе дома культуры гроссмейстер встретился с многочисленными любителями древней игры, затем дал сеанс одновременной игры на 26 досках. Гроссмейстер Разуваев выиграл 20 партий, пять свел вничью и проиграл директору Улюнской средней школы Борису Цыдыпову. В число сыгравших вничью вошел шестиклассник Максим Молонов. Гроссмейстер был рад за Максима и присвоил ему первый юношеский разряд. Максима зачислили в заочную школу международного гроссмейстера, чемпиона СССР Льва Полугаевского.



- У борьбы и шахмат – много общего. И тут и там надо много думать, хорошо думать, быстро, правильно. Все начинается с идеи, подсознания, хороших мыслей. Нужно всегда выбирать правильное направление, упорно и терпеливо идти к этому, - скажет потом Молонов.



«Чувствует каждый шорох»



После школы Максим уехал в Улан-Удэ, но вместо шахмат выбрал борьбу. В 1993 году окончил физико-математический факультет БГПИ, где продолжал заниматься на ковре. В 1997 году талантливый борец вышел на пик формы - в Красноярске выиграл международный турнир имени Ивана Ярыгина, в Кызыле в финале выиграл схватку у новосибирца Леонида Чучунова (в 2000 году он возьмет реванш) и также стал лучшим в стране. Блестящий сезон Максим завершил на чемпионате мира, где занял пятое место. В категории 54 кг соперничество вели 30 борцов.



«27-летний Максим Молонов из Улан-Удэ, очень серьезный парень, выпускник физмата университета, которого в сборной зовут Профессором, умудрился сделать тактический промах. На предварительном этапе ему противостоял кубинец Гуантана Гарсиа. Дублер Молонова Алексей Чучунов на Кубке мира в нынешнем году разделал его под орех - 10:0, что, по всей видимости, несколько и убаюкало Максима. Хитрый Гарсиа построил схватку с ним на контрударах. Итог ее обескураживающий для нас - 0:4. Молонов потерял надежду на золото, а когда уступил еще и украинцу Захаруку, мог рассчитывать в лучшем случае на пятое место, на котором и оказался», - писал в 1997 году «Спорт-экспресс».



В том году главный тренер сборной России Дмитрий Миндиашвили так описывал сильные стороны Молонова: «У него все рассчитано. Такой скрупулезный парень и одаренный от природы физически, цепкий, гибкий. Он парень чувствительный, чувствует каждый шорох соперника».



Америка вновь зовет



Тренерскую карьеру Молонов начал в СДЮСШОР №10, затем были восемь лет в кадетской сборной России. Оттуда талантливый тренер шагнул на международный уровень. Тогда же ему присвоили звание заслуженного тренера России. В Америке он помогал главному тренеру женской сборной Терри Штайнеру, где был единственным иностранцем в штабе.



– У него отличное понимание борьбы и приятная манера общения, поэтому девушки слушаются его и доверяют ему, – такую характеристику дал своему помощнику Терри Штайнер.



В видеопоздравлении к юбилею Штайнер намекнул, что не против возвращения бурятского тренера в США. Это не случайно - в Рио-2016 женская команда США выступила успешнее российской. Американка Хелен Марулис в финальной схватке сделала то, что не удалось нашим, – отобрала золотую медаль у японки. Той самой Саори Есида, которая выиграла 13 чемпионатов мира и три Олимпиады. Возможно, именно помощь бурятского тренера помогла американке победить легендарную японку, страх перед которой превратился уже в настоящий комплекс у российских спортсменок.



- Меня попросили обратить внимание на технику и тактику ведущих спортсменов. Я получил хороший опыт. У них много сборов, но они короткие, и есть сборы в Европе, Азии. Школы борьбы в мире разные: азиатская - они сейчас лидеры в женской борьбе, российская, американская, европейская. Все различаются в профессиональном плане, по методике подготовки. Я стараюсь учиться, экспериментировать, делиться. К цели ведь можно идти разными путями. После соревнований всегда анализ и корректировки, - рассказывает Максим Молонов.



Соцсети – зло для спортсмена



Из Штатов бурятского тренера пригласили в Финляндию. Там он стал соавтором золотой медали финской чемпионки мира Петры Олли и бронзовой награды ЧМ-2019 Эпп Мае из Эстонии.



- В Финляндии спорт очень развит, но женская борьба не такая популярная, как у нас, в России, или в Америке. Там спортсменка высокого уровня всего одна – Олли Петра. В Финляндии тренируемся в олимпийском центре в городе Куортане. Условия для тренировок великолепные, - говорит сам тренер.



Главный тренер финской сборной Ахто Раска высоко оценил вклад бурятского тренера: «Победа Петры Олли - очень большое достижение для нашей маленькой страны. У нас не было чемпионов мира по борьбе 21 год, а по вольной борьбе она вообще первая чемпионка мира. В 2017 году нам удалось пригласить на работу в центр Максима Молонова, работа с которым стала важной составляющей прогресса спортсменки».



Заграничные успехи Максим Молонов чередует с прорывом нашей Стальвиры Оршуш, его главной ученицы: «К взрослой победе мы шли определенное время. Не каждый спортсмен, побеждающий в кадетском или молодежном возрасте, достигает побед во взрослой сборной. Это намного труднее - конкуренция во взрослой борьбе на порядок выше. Стальвира по молодежи хорошо боролась, а по взрослым не сразу пришли победы. Она упорно трудилась, набиралась опыта и шла к своей цели. Первый чемпионат России выиграла в 24 года. Потом повторила победы в 2018 и 2019 годах».



На пути к вершине спортсмена ничто не должно отвлекать, уверен тренер: «Стальвира – опытный спортсмен, один из лидеров, и она сама прекрасно понимает, что для достижения успеха, особенно в спорте, себя нужно во многих вещах ограничивать. Поэтому она редко в соцсетях. Это столько времени может отнять, а тренировки, основная работа страдают. В голове чересчур много разных идей, впечатлений после соцсетей. На тренировку спортсмен должен приходить с хорошей, ясной головой, с ясными мыслями, с планом».



Вместе с Евгением Павловым тренер Максим Молонов ведет талантливую борицу к главной цели – Олимпийским играм.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото Федерации спортивной борьбы РФ



Справка



Максим Молонов родился в с. Хилгана Баргузинского района Бурятской АССР 29 апреля 1970 года. Мастер спорта России международного класса, заслуженный тренер России. Чемпион России по вольной борьбе (1997, Кызыл), призер чемпионата России (2000, Санкт-Петербург), участник чемпионатов Европы и мира, призер Кубка мира, победитель международного турнира серии Гран-при «Иван Ярыгин» (1997, Красноярск). Старший тренер кадетской сборной России, тренер олимпийской сборной США, тренер сборной Финляндии, тренер в сборной Эстонии. Личный тренер двукратной чемпионки Европы Стальвиры Оршуш.