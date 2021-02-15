В Улан-Удэ откроется первый в России крытый лукодром

Лукодром строят возле Богатырского моста на перекрестке улицы Жердева и проспекта Строителей. Объект разместился на пяти тысячах квадратных метров. Общая территория строительства вдвое больше, внутри стрелковое поле по всем международным стандартам.Сегодня в республике отсутствуют тёплые помещения, где можно тренироваться в стрельбе на олимпийскую дистанцию в 70 метров. Тренеры, которых в регионе насчитывается не больше четырёх десятков, вынуждены заниматься со спортсменами в импровизированных залах и подвалах различных образовательных учреждений. Вопрос о строительстве лукодрома поднимался не раз – особенно в последние годы в связи с успехами нашей землячки Инны Степановой. В 2014-м власти даже нашли частных инвесторов, готовых вложиться в будущее спортивное сооружение. Однако тогда не нашлось подходящего участка в черте города.Цена проекта 219 миллионов рублей. Планируется, что на территории лукодрома появится и открытая площадка для стрельбы. Ежедневно спортивный объект смогут посещать до 100 человек. А на учебные тренировки в Бурятию будет приезжать и команда России по стрельбе из лука.Торжественная церемония открытия объекта состоится 19 февраля. Сейчас идут репетиции, а спортсмены уже начали тренировки в лукодроме.