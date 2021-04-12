В Бурятию прилетит легендарная российская биатлонистка Ольга Зайцева

Спортсменка посетит Байкальский лыжный марафон





15-17 апреля вблизи села Максимиха на льду озера Байкал состоится юбилейный XX Байкальский лыжный марафон. Самые матерые лыжники смогут сразиться за денежные призы.

15 числа пройдет мандатная комиссия на лыжный спринт (дистанции до 15 км, по разным возрастным категориям), а 16-го - на марафон. Торжественное открытие состоится 17 апреля. Основные дистанции – 20, 30 и 50 км.Все желающие могут пройти предварительную регистрацию на сайте. Отметим, что для участия в забегах лыжник должен предоставить справку, что он здоров и может выступать на соревновании. Также надо иметь справку об отсутствии коронавируса либо вакцинации.Самым юным лыжникам предстоит пройти дистанции в 1, 3 и 5 км.«К нам в гости приезжает двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева с мужем. Муж у нее тоже в сборной страны был в свое время. Они прилетают 15-го числа. Будем их встречать», - сообщил президент Федерации лыжных гонок Бурятии Александр Терехов.Известная лыжница уроженка Бурятии Алиса Жамбалова участвовать в марафон не будет.Заявки на участие в марафоне идут с разных регионов РФ – уже есть 32 человека из Читы, будут любители лыж из Хабаровска, Ангарска, Иркутска, Москвы, Томска, Новосибирска.Каждому прошедшему свою дистанцию будут вручать «медаль финишера». За победы на главных дистанциях положены денежные призы.За 1 место – 20 тыс. рублей, 2-е – 15 тыс., 3-е - 10 тыс. и по нисходящей до 6 места, за которое причитается две тысячи рублей. Сумма призов одинакова для мужчин и женщин.Ожидается, что всего в юбилейном марафоне примут участие около 600 спортсменов. Будет обеспечено горячее питание. С участников марафона будут собирать взносы – на дистанции 20, 30 и 50 км.Фото: pixabay.com