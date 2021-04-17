В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон



Лыжная гонка по льду Баргузинского залива «Байкальский лыжный марафон» торжественно началась 17 апреля в Бурятии. Флаги России и Бурятии на открытии поднимали знаменитая лыжница республики Алиса Жамбалова и двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

В марафоне участвуют известные бурятские лыжницы, члены сборной России Алиса Жамбалова и Диана Головань. На дистанции 30 километров победу одержала Ольга Зайцева.

«Байкальский лыжный марафон» - уникальная для России массовая лыжня гонка по байкальскому льду, традиционно проходящая близ села Максимиха. Официально мероприятие началось 15 апреля, но первый день был посвящён подготовительным процедурам, 16 апреля состязались юные спортсмены на дистанции 1,5 - 5 километров. Церемония открытия и состязания взрослых спортсменов начались 17 апреля. Мужчины бегут марафон 50 километров, дистанция для женщин - 30 километров. Тут же проходят соревнования лыжников возраста до 21 года, на дистанциях 10, 20 и 30 километров. Скорость спортсменов на соревнованиях может достигать 30 километров в час.

На мероприятии присутствует министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.





Фото: пресс-служба минспорта Бурятии