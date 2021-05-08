На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы из Бурятии

Стал известен состав сборной Бурятии на предолимпийском чемпионате России по женской борьбе



Чемпионат пройдет 11 и 12 мая в ФСК. Сборную Бурятии представят 23 спортсменки.



- Команда уже получила основную нагрузку. Сейчас проходим последний этап подготовки. Вся команда живет рядом с ФСК, что очень удобно. У нас созданы все условия - проживание, питание, массаж, спортивный психолог. Врачебно-физкультурный диспансер полностью отслеживает функциональное состояние каждой спортсменки. Надеемся выступить успешно, - рассказал главной тренер сборной Бурятии Цыденжаб Гулгенов.



Также Цыденжаб Бальжинимаевич отметил помощь и поддержку правительства Бурятии в лице лично Алексея Цыденова, министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова, президента федерации спортивной республики Чимита Бальжинимаева.



На чемпионате выступят улан-удэнки Стальвира Оршуш, Анна Щербакова и Сарюна Дондокова. Баргузинский район представляют Жаргалма Цыремпилова (Цыренова), Алена Сангадиева, Ирина Ологонова, Эржена Жамсаранова и Сарюна Дондупова. Из Кижингинского района - Ульяна Тукуренова, Ханда Цыбенова, Дарима Санжиева, Мунсэл Цыденова. По одной спортсменке представлены Окинский (Анна Ухеева) и Еравнинский районы (Юля Фирсова).



Из других регионов в сборной есть уроженки Иркутской области - Кристина Тамразян, Кристина Кондратьева, Анна Лопатина и Наиля Абзалова из Волгограда. Три спортсменки из Чувашии Вероника Чумикова, Мария Кузнецова и Евгения Захарченко выступают за Бурятию согласно договору о кластерной подготовке высококлассных бориц (в параллельном зачете - Чувашия).



Отметим, женской борьбой в Бурятии занимается 250 человек. Больше всего спортсменок в Улан-Удэ, среди районов наиболее всего этот вид спорта популярен в Баргузинском, Тункинском и Кижингинском районах, сообщает оргкомитет чемпионата.



Фото: «Номер один»

