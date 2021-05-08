08.05.2021
На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы из Бурятии

На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы из Бурятии

Стал известен состав сборной Бурятии на предолимпийском чемпионате России по женской борьбе

Чемпионат пройдет 11 и 12 мая в ФСК. Сборную Бурятии представят 23 спортсменки.

- Команда уже получила основную нагрузку. Сейчас проходим последний этап подготовки. Вся команда живет рядом с ФСК, что очень удобно. У нас созданы все условия - проживание, питание, массаж, спортивный психолог. Врачебно-физкультурный диспансер полностью отслеживает функциональное состояние каждой спортсменки. Надеемся выступить успешно, - рассказал главной тренер сборной Бурятии Цыденжаб Гулгенов.

Также Цыденжаб Бальжинимаевич отметил помощь и поддержку правительства Бурятии в лице лично Алексея Цыденова, министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова, президента федерации спортивной республики Чимита Бальжинимаева.

На чемпионате выступят улан-удэнки Стальвира Оршуш, Анна Щербакова и Сарюна Дондокова. Баргузинский район представляют Жаргалма Цыремпилова (Цыренова), Алена Сангадиева, Ирина Ологонова, Эржена Жамсаранова и Сарюна Дондупова. Из Кижингинского района - Ульяна Тукуренова, Ханда Цыбенова, Дарима Санжиева, Мунсэл Цыденова. По одной спортсменке представлены Окинский (Анна Ухеева) и Еравнинский районы (Юля Фирсова).

Из других регионов в сборной есть уроженки Иркутской области - Кристина Тамразян, Кристина Кондратьева, Анна Лопатина и Наиля Абзалова из Волгограда. Три спортсменки из Чувашии Вероника Чумикова, Мария Кузнецова и Евгения Захарченко выступают за Бурятию согласно договору о кластерной подготовке высококлассных бориц (в параллельном зачете - Чувашия). 

Отметим, женской борьбой в Бурятии занимается 250 человек. Больше всего спортсменок в Улан-Удэ, среди районов наиболее всего этот вид спорта популярен в Баргузинском, Тункинском и Кижингинском районах, сообщает оргкомитет чемпионата.

Фото: «Номер один»
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