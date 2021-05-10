Чемпионат России по женской борьбе в Улан-Удэ увидит вся страна

Финалы покажет Матч Тв





12 мая состоятся финальные схватки предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. Прямая трансляция на Ютуб канале федерации спортивной России, местных телеканалах Ариг Ус, Тивиком, АТВ и федеральном канале Матч ТВ. Боец.





Сегодня в Улан-Удэ прилетела команда федерального канала Матч ТВ. Журналисты снимают специальный репортаж для канала Матч ТВ. Страна. Также репортажи из Улан-Удэ покажут в выпусках новостей на федеральном Матч ТВ.





Прямая трансляция финальных схваток чемпионата будет вестись с 6 камер, сообщает оргкомитет чемпионата.





Билеты можно приобрести на сайте чемпионата ulanude2021.ru. Стоимость 100 рублей за утреннюю программу, 300 рублей - финальная часть.





11 мая

11.00-17.00 Квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)

19.00-21.00 Полуфинальные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)





12 мая

11.00-15.00 Утешительные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.) и финальные схватки за III место.

18.00- 18.40 Церемония открытия

18.40-21.00 Финальные схватки за I место во всех весовых категориях

Матч ТВ покажет финалы чемпионата России в Улан-Удэ