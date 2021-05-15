Сборная из Бурятии попала в суперфинал Школьной Баскетбольной лиги

Юноши стали лучшими среди команд Дальневосточного Федерального Округа

Завершился финал Школьной Баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного Федерального Округа. В соревновании приняли участие девять команд из Чукотского АО, Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской Автономной областей и Республики Бурятия.В финальном поединке со сборной Амурской области среди команд юношей наши парни ни на минуту не дали усомниться в своём превосходстве, обеспечив путёвку в Суперфинал Школьной Баскетбольной лиги. Финальный матч завершился со счётом 96:63 в пользу сборной Бурятии.А вот сборная девушек Бурятии стали пятыми на завершившемся турнире.Самым ценным игроком соревнований признан Даниил Бабак.Поздравляем спортсменов и тренера с отличным результатом. Новых громких побед!Фото: Минспорта и молодежной политики РБ