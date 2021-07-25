Алексей Цыденов о бизнесе: "У нас очень много сильных и активных людей, которые прилагают усилия, работают, стремятся к лучшему"

Глава Бурятии пообщался с активом бизнес-сообщества



В рамках антиковидных мероприятий бизнес-завтрак с предпринимателей прошел с очным участием 32 бизнесменов для обеспечения социального дистанцирования. Но в режиме видеоконференции в обсуждениях участвовали представители Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, министерств, институтов поддержки предпринимательства. Также свои вопросы могли задать жители республики, бизнесмены в прямом эфире в социальных сетях, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



"Я хочу поблагодарить вас за участие в этой встрече и готовность вместе решать вопросы развития нашей экономики. Ваша роль в благополучии республики важна и неоспорима. Мы все ее еще раз осознали в период ограничений, когда большая часть торговли закрылась, и не стало привычного разнообразия товаров. А в обычной жизни это не замечают", - обратился к собравшимся Глава Бурятии Алексей Цыденов.



По итогам встречи даны поручения Правительству Республики Бурятия по вопросам и предложениям участников. Так, на ближайшем заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции будут рассмотрены вопросы об объеме ограничительных мер в отношении банкетных залов, ночных клубов, уличных аттракционов, кафе и ресторанов внутри торговых центров, имеющих свои зоны рассадки посетителей. Взяты в разработку вопросы по условиям допуска к занятиям фитнесом лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19.



По просьбе участников встречи штаб определит условия возобновления очных занятий для детей с особенностями развития в организациях дополнительного образования.



Бизнес-омбудсмену и министерству экономики поручено проанализировать порядок предоставления субсидий пострадавшим в период пандемии отраслям.



Сразу несколько предпринимателей выразили обеспокоенность нехваткой кадров. Алексей Цыденов рассказал о программах агентства занятости по подготовке специалистов на основе текущей потребности. Предприниматели предложат категории специалистов для целевой подготовки.



По просьбе предпринимателей Тункинского района Минтуризма поручено ускорить адаптацию автобусного маршрута для заезда на аэродром. Напомним, в район начали летать самолеты из Улан-Удэ.



Также Глава Бурятии поручил Минпрому и Администрации г. Улан-Удэ организовать места торговли сувенирной продукции местных ремесленников.



По всем вопросам, поступившим от предпринимателей сферы торговли, строительства и ремонта, аптечной сети даны поручения профильным министерствам по анализу поступивших обращений и разработке решений.



"Первое, самое важное впечатление за сегодняшний день - что у нас очень много сильных и активных людей с горящими глазами, которые прилагают усилия, работают, стремятся к лучшему. Предприниматели из разных сфер, с растущим и не очень бизнесом, с упорным желанием расти и развиваться, отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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