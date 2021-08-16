В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат

Вместе с ним будет строиться новый жилой район в 148 квартале





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил готовность к запуску домостроительного комбината, который возвели в городе в рамках трехстороннего инвестиционного соглашения. Его подписали 30 июня 2020 года правительство Бурятии, администрация Улан-Удэ и ООО «БурГражданСтрой». Срок реализации проекта - до 2031 года.

- Уже больше года мы ведем работу над важным и амбициозным проектом – это строительство домостроительного комбината в Улан-Удэ с жилищной застройкой. В прошлом году мы выделили земельный участок под жилищное строительство и земельный участок под строительство домостроительного комбината около ТЭЦ-2. Инвестор выкупил пустующие заброшенные здания и полностью восстановил цех, - рассказал Игорь Шутенков.





За одну смену завод будет производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома, 60 панелей. То есть, получив изделие на заводе, его можно спокойно транспортировать на строительную площадку и собирать как «лего». Такая технология позволит работать круглогодично, фактически на месте нужны будут только сварочные и отделочные работы.





Сегодня на домостроительном комбинате идет накапливание инертных материалов – это щебенка, металл и т.д., и подбор рабочих кадров - на заводе будет создано 200 рабочих мест. Для сотрудников также выкуплено и отремонтировано общежитие рядом с производственным корпусом.





Запуск производственного процесса на домостроительном комбинате планируется в конце сентября этого года.





В рамках инвестиционного соглашения уже началось возведение нового жилого района «Мегаполис» в 148 квартале. В скором будущем здесь должно появиться 30 новых домов, первую очередь - десять домов на полторы тысячи квартир, планируется сдать в четвертом квартале 2023 года. Это будут 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 38 до 76 квадратных метров.





- Индустриальное домостроение позволит добиться низкой себестоимости производства, что, конечно, повлияет на стоимость квадратного метра – это говорит о том, что наши горожане смогут покупать качественное жилье по доступным ценам. На месте жилищной застройки мы планируем шесть кварталов по типу «Мегаполиса», в каждом квартале будет полный набор социальной инфраструктуры – детские сады, школы, спортивные площадки, торговые площади. Инвестиционное соглашение, которое мы подписали, подразумевает строительство 1,25 млн квадратных метров жилья, - рассказал мэр города.





В цеху разместится весь технологический комплекс - пропарочные камеры, цех вязки арматуры и т.д. Закуплено четыре мостовых крана грузоподъемностью 16 и 10 тонн и один козловой кран.- Индустриальное строительство подразумевает высокое качество – все изделия, из которых строится дом, будут изготавливаться в заводских условиях. Наличие лаборатории подразумевает точность подбора цементного и бетонного раствора, из которого делаются стены. Все будет соответствовать нормам. Дом, изготовленный в заводских условиях, отличается иным, лучшим качеством, - отметил директор ООО «БурГражданСтрой» Владимир Хусаев.- Такие проекты существуют в разных городах, некоторые сохранились со времен Советского Союза. У нас домостроительные комбинаты были разрушены в 90-ых годах. Сегодня та мечта, которая у нас была – восстановить индустриальное строительство, благодаря подписанному соглашению превратилась в реальность, - подчеркнул Игорь Шутенков.Новые микрорайоны планируется связать с городом путем строительства дороги Спиртзаводской тракт – Энергетик – ул. Мокрова с перспективой ее расширения до четырехполосной, что предусматривается в стратегическом плане развития Улан-Удэ.Инвестор – ООО «БурГражданСтрой» - уверен, что выполнит свои обязательства раньше 2031 года, отметили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ