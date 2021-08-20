В Бурятии «умер» агропроект на миллиард рублей

Крупный тепличный комплекс в поселке Селенгинск так и не появился





В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии не будет построен крупный тепличный комплекс, который хотела возвести фирма «Виндам-В». Точку в инвестпроекте поставил глава республики Алексей Цыденов, отменив существовавшее правительственное распоряжение о выделении под данный комплекс земельного участка.

Благодаря обещанному размеру инвестиций, а также аграрному характеру проекта (агропромышленный комплекс входит в число приоритетных направлений социально-экономического развития региона) тепличный комплекс был отнесен к категории масштабных инвестиционных проектов республики.Одна из отличительных особенностей проектов с таким статусом это то, что земля под них в аренду выделяется без торгов. Землю разрешил выдать своим распоряжением еще прежний глава Бурятии Вячеслав Наговицын, ныне сенатор от региона.Напомним, инвестиционное соглашение о тепличном комплексе было заключено между правительством Республики Бурятия и ООО «Виндам-В» в мае 2016 года. Фирма взяла на себя обязательство вложить не менее 1,051 млрд рублей и создать 121 рабочее место. Ввод в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2017 года, отмечали в министерстве экономики Бурятии.Ничего этого не произошло. В такой обстановке республиканский минсельхоз в одностороннем порядке расторг инвестсоглашение, о чем уведомил несостоявшегося инвестора. Аннулирование инвестсоглашения повлекло за собой цепочку связанных решений.В мае нынешнего года минэкономики вынесло свое заключение - о прекращении для проекта статуса масштабного инвестпроекта. На основании этого Алексей Цыденов отменил «земельное» решение, подписанное его предшественником Наговицыным.Как пояснили в министерстве экономики республики, сейчас ведомство не располагает информацией относительно перспективных планов ООО «Виндам-В» по инвестированию в сельское хозяйство или иные отрасли.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com