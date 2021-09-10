Бизнес Бурятии всё активнее идёт в «облака»

МегаФон составил рейтинг виртуальных помощников предпринимателей республики





Облачная IT-инфраструктура и эффективное взаимодействие с клиентами – основные векторы развития бизнеса Бурятии. К таким выводам пришел МегаФон, изучив обезличенные данные по объемам цифровых продуктов, интегрированных в республиканский бизнес в 2021 году.

ТОП-3 цифровых услуг у предпринимателей Бурятии выглядит так:Лидер среди виртуальных помощников - облачные сервисы. С марта 2020 года, когда сотрудников большинства компаний начали переводить на удаленную работу, особенно востребованной стала организация безопасного корпоративного документооборота и телефонии в виртуальной среде. Эта тенденция сохраняется и в этом году. Облачные сервисы подходят как для любого бизнеса, от малого до крупного, поскольку обеспечивают неограниченные вычислительные мощности, гарантируют безопасность данных и бесперебойную работу систем, не требуя при этом закупки нового оборудования и специального обслуживания ИТ специалистов.«Бизнес всё активнее идёт в «облака», - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Артём Базыль. – Ведь облачные технологии позволяют быстро развернуть и обеспечить удалённый доступ к корпоративной инфраструктуре любой сложности. Это полноценная альтернатива традиционным Центрам обработки данных. В рамках программы развития «облаков» в марте этого года мы запустили очередную площадку «МегаФон Облако», на этот раз в Новосибирском ЦОДе (ранее площадки были только в Москве). Благодаря этому сервис стал ближе к регионам Сибири и Дальнего Востока – скорость доступа к виртуальным платформам увеличилась в 4 раза».2 место занимают услуги «Мультифон Бизнес» и «Виртуальная АТС». Эти решения особенно популярны у малого и среднего бизнеса Бурятии. «Мультифон Бизнес» поможет быстро организовать IP-телефонию и звонки через интернет, а «Виртуальная АТС» - развернуть офис «с нуля», минимизировав расходы на покупку оборудования для построения сети, её обслуживание и поддержку. Решения позволяют настроить прием звонков на единый многоканальный номер и распределять вызовы среди сотрудников компании, что значительно повышает качество услуг.На 3 месте - сервис «МегаФон Таргет». Информирование жителей республики об интересных акциях и скидках через SMS – один из самых востребованных продуктов. «Умная» рассылка приходит именно тем, кто заинтересован в приобретении конкретного товара или услуги, и дал на это согласие. Сервис определяет аудиторию более чем по 15 параметрам отбора и тем самым делает рекламу практически индивидуальной. В 2021 году спрос на услугу, по сравнению с прошлым годом увеличился вдвое.Также одной из востребованных услуг у бизнесменов Прибайкалья становится «Интеллектуальная обработка вызовов». Это голосовой робот с искусственным интеллектом, обучающийся в процессе работы. Он совершает вызовы по заранее подготовленным сценариям, сообщая клиентам о каких-либо событиях или напоминая о назначенных приемах. Сервис особенно помогает компаням с обширной клиентской базой, нуждающейся в информировании, а также организациям с высокой обращаемостью в службу поддержки.МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.Фото: предоставлено компанией МегаФон