Проект водопровода Левобережья Улан-Удэ одобрен госэкспертизой

Прокладка более 18 км водопровода на Левобережье обойдется в 324 млн руб по федеральной программе «Чистая вода»



Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство сетей водоснабжения Левобережной части Улан-Удэ. Выдано положительное заключение государственной экспертизы. Проект будет реализован в 2022-2024 годах, сообщили в минстрое республики.



Проектной документацией выделяется четыре участка строительства сетей водоснабжения.



Участок № 1 проектируется от водозабора в поселке Исток до резервуаров. Общая протяженность трассы этого участка – 3 047 м. Сети в основном прокладываются в насыпи вдоль существующего водопровода и грунтовой дороги.



Участок № 2 проектируется от точки подключения на существующем водопроводе по улице Снежная, и далее улицам Цолгинская, Перепелиная, Символическая, Стольная, Лунная, Бесконечная, Бастионная, Монгольская, Былинная, Встречная. Общая протяженность трассы участка № 2 составляет 9 259 м. Сети в основном прокладываются по проездам существующей застройки индивидуальными жилыми домами.



Участок № 3 проектируется от пересечения улиц Покровская и Снежная. Трасса водопровода общей протяженностью 3 965 м пройдет параллельно существующему водопроводу вдоль улицы Мелиораторов.



Участок № 4 проектируется от улице Баргузинской до школы № 44 в мкр. Левый Берег. Трасса на своем протяжении пересечет проезжую часть улицы Дорожной и Степную протоку. Общая протяженность этого участка трассы – 2 066 м.



«Наша задача – обеспечить население качественной питьевой водой. Но строительство более 18 километров водопроводных сетей на Левобережье нашего города становится возможным только благодаря финансированию по федеральной программе «Чистая вода». Так, общая сметная стоимость этого проекта – более 325 млн рублей, и только 2 % от этой суммы выделяет республика» - рассказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Так же в составе сетей водоснабжения планируется построить две новые водозаборные скважины и столько же резервуаров чистой воды объемом по 1000 кубометров каждый. Кроме того, на протяжении трассы водопровода будут установлены 47 пожарных гидрантов, чтобы в случае необходимости обеспечить наружное пожаротушение. После завершения строительства объект будет зарегистрирован в муниципальную собственность.



Фото: pixabay.com





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