Владимир Павлов: «Интерес к ведению фермерства возрастает»

Сегодня в центре г. Улан-Удэ начался фестиваль фермерской продукции «Свое». Это первый такой фестиваль в Бурятии – ранее он проходил в других российских регионах. Около ста бурятских фермеров предложили покупателям свою разнообразную сельхозпродукцию.

На церемонии открытия спикер Народного Хурала Владимир Павлов от лица депутатов парламента республики поздравил всех с этим замечательным событием.

Он выразил уверенность, что фестиваль будет способствовать дальнейшему развитию экономики региона, села, малого и среднего предпринимательства, а также продвижению, популяризации продукции бурятских фермеров. Владимир Павлов подчеркнул, что участие принимают все районы Бурятии за исключением северных и ассортимент продукции очень широк.

«Наши фермеры вышли на качественно новый уровень развития», - выступил спикер. Он твердо заверил, что в республике будут продолжать принимать все необходимые меры по поддержке сельхозпроизводителей, а также напомнил, что в Бурятии действует ряд законов, нацеленных на это.

Обеспеченность республики своим мясом превысила 60 процентов. Молоком – 55 процентов. Овощами – 60 процентов. Картофелем – 98 процентов

«Нам всем еще есть над чем работать. Думаю, что эту задачу мы будем успешно решать. Поздравляю с открытием Фестиваля. Желаю всем здоровья, благополучия и плодотворной работы. Спасибо вам за ваш труд!», - тепло пожелал спикер.

День для Фестиваля выдался хороший, солнечный, с легким ветерком.

Проходя по рядам с фермерской продукцией, Владимир Павлов разговаривал с сельчанами из разных районов республики, дегустировал продукцию. Одним из самых популярных павильонов фестиваля был павильон оронгойских арбузов. Многих удивили арбузы с желтой мякотью.

«Впечатление очень хорошее – очень вкусные, со сладким вкусом. Думаю, в этих арбузах много полезных качеств, витаминов», - оценил Владимир Павлов, попробовав кусочек одного из таких арбузов.

В ходе фестиваля спикер республиканского парламента с удовлетворением отметил его особенность.

«Очень много продукции переработки. И это было ожидаемо. Я знаю ситуацию в сельском хозяйстве – фермеры покупали немало оборудования для переработки, при поддержке государства. Переработка мяса, ягод, зерна. И мы видим результат. Все сертифицировано, выглядит красиво, привлекает покупателя. И эта продукция есть на прилавках наших магазинов, на потребительском ранке Республики Бурятия. Мы добивались этого лет 10-15. Если бы фестиваль прошел в то время, то продукции переработки было бы гораздо меньше», - подчеркнул он.

Также Владимир Павлов отметил рост интереса к фермерству.

«Сейчас земельные участки, которые используются фермерами, - наверное, ни в одном районе свободных нет. Это говорит о том, что есть хороший интерес. И есть хорошая государственная поддержка – без нее, особенно, в нашей республике с ее суровыми климатическими условиями, будет нелегко. Сельское хозяйство – сложная отрасль», - констатировал он.

В этом году условия были очень благоприятными, собран хороший урожай. Но так бывает далеко не всегда.

В 2020 г. в республиканском бюджете, в целом, на сельское хозяйство было выделено более 1,3 миллиарда рублей.

«Сейчас немного ниже, но, думаю, до конца года добавим и примерно выйдем на этот уровень. 65 процентов бюджета идет на социальные статьи расходов – здравоохранение, образование, культура и т. д., - пояснил глава парламента Бурятии. – Но республика будет продолжать, в меру возможности бюджета, поддерживать сельское хозяйство, фермерские стартапы, семейные молочные фермы, закуп племживотных, техники. Есть субсидии, которые возмещают 90 процентов расходов фермера», - сказал спикер.





Одновременно он подчеркивает, что поддержку надо давать в нужные руки. Ведь одному человеку дай сто рублей, он их увеличит, нарастит хозяйство. А другому, не умеющему вести дела, и миллион рублей не поможет. Квалификацию фермеров Бурятии Владимир Павлов оценил высоко.

Владимир Павлов четверть века отработал в сельском хозяйстве и отлично знает, что такое труд на земле и как важны и технологии, и квалификация работников, и господдержка.

«Хочу особо отметить, что сейчас фермеры развивают свои хозяйства, производят продукцию с использованием научных достижений в сельском хозяйстве, новых технологий, новой техники. Современный фермер очень сильно отличается от фермера начала зарождения фермерского движения в 1990-х годах», - сказал Владимир Павлов.

Например, в растениеводстве передовые почвообрабатывающие машины позволяют сберечь влагу в почве. Машины выполняют за один проход, сразу несколько операций. Посев производится с абсолютной точностью – равномерно и на заданную глубину. Качеству семян тоже уделяют большое внимание, как и уборочной технике. Это крайне важно и приносит хорошие результаты – солидный урожай зерновых, овощных, кормовых культур, привесы скота, молоко.

«Конечно, не все фермеры еще перешли на новые технологии, но те, кто перешел, показывают заметные результаты», - подтвердил спикер Народного Хурала.





Он привел в пример одного из тарбагатайских фермеров, который с небольшой группой работников получает урожаи, сопоставимые с теми, которые получали в прежние времена двести человек. Новые технологии и техника позволяют его хозяйству качественно работать на площадях, которые раньше обрабатывали гораздо больше людей.

Владимир Павлов с удовлетворением отметил, что современная техника комфортна для работающего на ней.

«При почвообработке, уборочных работах поднимается очень много пыли. В прежней технике она проникала в кабины, человек был вынужден ею дышать. Жара, пыль в кабине… А в современных моделях стоят фильтры – в кабине трактора чисто, это защищает здоровье механизаторов», - отметил спикер.новый уровень.

Перед республикой стоит задача по максимуму обеспечить людей своей качественной сельхозпродукцией «Качественные продукты питания - это залог национального здоровья. Люди это понимают и поэтому местная продукция всегда пользуется спросом у покупателей», - засвидетельствовал Владимир Павлов.





Фото: "Номер один"