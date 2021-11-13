Власти Бурятии расторгли инвестсоглашение с Байкальским ЛВЗ



Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на публичных слушаниях проекта бюджета на 2022 год сообщила, что на данный момент в республике нет желающих развивать производство алкоголя.

О перспективах появления крупного проекта по производству крепких алкогольных напитков у министра поинтересовался депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев.

- Сейчас есть какие-то перспективы восстановить алкогольное производство? Такой бизнес приносил бы минимум миллиард рублей в бюджет республики, - отметил парламентарий.

Министр ответила, что инвесторов по производству алкогольных напитков в текущем и прошлом году не было.

- Мы расторгли соглашение с инвестором, который планировал зайти на территорию возле промпарка, взамен ему новый инвестор пока не найден. Сейчас на этой территории планируется производство медицинского кислорода, - сообщила госпожа Кочетова.

Напомним, весной 2017 года глава Бурятии подписал соглашение о намерениях между правительством республики и новым резидентом промышленного парка – ООО «Байкальский ликероводочный завод». Компания собиралась производить 1,3 миллионов декалитров алкоголя в год или 26 миллионов бутылок. Стоимость проекта оценивалась в 700 млн рублей. Неофициально его даже называли «Байкалфарм 2.0».





Фото: pixabay.com