Риелторы предрекают застой на рынке недвижимости Улан-Удэ

С 1 марта банки республики повысили ставки по розничным кредитам. Руководство банков объясняет такое решение повышением ключевой ставки Центробанка до 20%. Что это значит для жителей Бурятии? То, что о покупке жилья придется забыть или же трудиться на нескольких работах, чтобы выплачивать кредиты по скакнувшим вверх процентам.Нельзя сказать, что для нас внове скачки курса валют и обвал рубля. Достаточно вспомнить девальвацию 1998 года, резкий рост курса валют в 2008 и 2014 годах. Не исключено, что через какое-то время могут подорожать импортные товары. Покупать ли в таких условиях недвижимость?Руководитель одного из агентств недвижимости в Улан-Удэ Сергей Некипелов говорит, что в течение последней недели отмечается высокий спрос на недвижимость.- Сейчас, можно сказать, наблюдается ажиотаж. Многие горожане, кто не успел купить валюту, покупают недвижимость. В то же время продавцы начали снимать жилье с продаж, поскольку опасаются, что останутся ни с чем. На днях от сделок отказались несколько человек. Нельзя сказать, что идет массовый отказ от продажи недвижимости, но какой-то процент людей решили отложить сделку на более позднее время, подождать, пока ситуация прояснится, - поясняет риелтор.Другие эксперты в сфере недвижимости, с которыми поговорил «Номер один», также ожидают кратковременного наплыва спроса со стороны держателей денег на жилье.В ближайшее время мы будем наблюдать очередной эмоциональный ажиотажный спрос на квартиры, поскольку наши граждане в любой кризис начинают активно приобретать жилье. Для них недвижимость – это самый понятный инструмент для сохранения, или, правильнее сказать, спасения своих накоплений, говорят улан-удэнские риелторы.Однако стоит отметить, что ажиотаж будет наблюдаться только со стороны тех жителей республики, кому уже одобрили ипотеку по прежним, невысоким ставкам.Риелтор Лариса Бибишева отмечает, что цены на недвижимость продавцы пока не повышают, но и не снижают.- Цены пока стабильны, но многие собственники опасаются обесценивания рубля и снимают квартиры с продаж. Кто-то, конечно, продает, как и планировал. Нужно понимать, что наша недвижимость в Улан-Удэ никогда не была завязана на курсе валют, у нас рынок другой. Застройщики могут быть привязаны к стройматериалам, но «вторичка», как правило, живет своей жизнью, - объясняет эксперт.Улан-удэнка Елена, недавно купившая дом в пригороде Улан-Удэ по «дальневосточной» ипотеке под 0,1% годовых, поделилась с «Номер один» своими планами относительно имеющегося у нее жилья.- Четыре года назад я брала квартиру в ипотеку в Россельхозбанке под 9,4%. В сентябре минувшего года мы решили ее продать, так как нашли дом. В декабре взяли дом в «дальневосточную» ипотеку, а квартиру продать не успели. С сентября мы ее продаем, покупателей было много, но сделку так и не заключили. Один покупатель ушел, потому что не было времени ждать, пока мы купим дом, второй - потому что Россельхозбанк не дал ему «сельскую» ипотеку и т. д. И сейчас вынуждены платить за две ипотеки, - рассказывает жительница республики.После 24 февраля девушка созвонилась со своим риелтором, посоветовавшим поторопиться с продажей. Но уже 1 марта ситуация изменилась – банки резко повысили ставки по ипотечным кредитам.- Риелтор написала, что ипотека «взлетела», а прием документов на льготную ипотеку приостановлен. Я примерно посчитала сама, получилось, что на 20 лет моя квартира в ипотеку обойдется покупателям почти в 50 тыс. рублей в месяц. Кто у нас в Бурятии сможет платить такие деньги? И приняла решение – если в течение месяца не удастся продать квартиру, сниму ее с продажи. Буду сдавать в аренду и ждать, пока все устаканится. Мне страшно от одной мысли о том, что можно остаться без денег и жилья, - переживает наша собеседница.Когда все, кто может и хочет, вложат свои деньги в квадратные метры, наступит затишье. Девальвация рубля будет способствовать ускорению инфляции, что приведет к дополнительному росту цен на все, а значит, и сократит финансовые возможности населения. Ипотека с повышением ключевой ставки до 20% стала недосягаема. Тут-то и настанет момент истины: случится обвал цен или нет?Улан-удэнские риелторы уверены, что в Бурятии обвала цен не будет.Сколько раз цены поднимались, но ни разу они не опускались. С момента введения льготной ипотеки цены только растут, говорят риелторы.Эксперт по недвижимости Сергей Некипелов уверен, что жители республики продолжат покупать недвижимость, несмотря на рост цен, но потом на рынке недвижимости может возникнуть застой.- В Беларуси по ипотечным кредитам в 2021 году была ставка 20%, 15 лет назад у нас так же было, но сделки все равно совершались. Как будет дальше – жизнь покажет. Если сравнить 2014 год, он был помягче и ставки меньше. Первое время может произойти взлет цен, высокий спрос, однако это быстро пройдет. Возникнет яма - ипотеку, которая сейчас выдается под 20 - 23%, покупатели перестанут брать, а у нас 80% спроса - это ипотечные средства, - говорит Сергей Некипелов.Что касается льготной ипотеки, сначала ее выдачу приостановили совсем. Но потом банки потихоньку начали раскачиваться. Ставки и условия пока остались прежние. Только вот объемы выдачи значительно снизились, фактически сильно увеличилось количество отказов. Жители республики сообщают, что банки выдают отрицательные ответы даже самым качественным заемщикам.В банках признают: ставки увеличились, но льготная ипотека не исчезла и по ним ставки не менялись.Так, банк ВТБ продолжает выдавать жилищные кредиты, в том числе с господдержкой.В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ был вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья, с учетом суммы дисконтов в размере 0,6% при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ. Базовые ставки в рамках программ господдержки, в том числе «семейной» и «дальневосточной» ипотеки ВТБ, оставляет без изменений, сообщили «Номер один» в пресс-службе банка.Сбербанк с 1 марта также «адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ».Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня: «Ипотека для семей с детьми», «Дальневосточная ипотека», «Господдержка 2020» и ряд других программ. Напомним, что клиенты Сбербанка могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ, говорят в пресс-службе Бурятского отделения Сбербанка России.Банки успокаивают своих заемщиков: по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.Риелторы считают, что, исходя из опыта предыдущих кризисов, торопиться с досрочным погашением ипотечного кредита не следует. Рост инфляции и девальвация обесценивают рубль и делают платеж по ипотеке дешевле для заемщика. Он становится уже не таким обременительным и позволяет использовать свободные средства на другие цели. Разумеется, в том случае, когда есть 100%-ная уверенность в надежности получения дохода и его увеличения.Фото: «Номер один»