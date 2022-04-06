Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья

Дмитрий Лебедь назначен директором «Генерации Бурятии» - филиала ТГК-14, сообщили в головной энергокомпании. В последнее время он трудился главным инженером и генеральным директором АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», до этого – более 15 лет занимал ведущие должности в энергетических компаниях Приморского края.Дмитрий Викторович Лебедь окончил Томский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции» в 1988 году. В рамках дополнительного образования в 2014-2015 годах прошел обучение в институте экономических стратегий по программе «Мастер делового администрирования в области стратегического и инновационного менеджмента».Начал свой трудовой путь в 1988 году машинистом котлов котельного цеха Барабинской ТЭЦ «Новосибирскэнерго». В течение 15 лет трудился на электростанциях Сибири: Барабинской ТЭЦ и Красноярской ГРЭС-2. Прошел за это время ступени профессионального становления – от машиниста котла турбины энергоблока до заместителя начальника котлотурбинного цеха.В марте 2003 года был приглашен на Дальний Восток – заместителем главного инженера Приморской ГРЭС. Приобрел большой опыт руководства как финансово-экономической, так и производственно-хозяйственной деятельностью на руководящих должностях в ЗАО «ЛуТЭК», АО «ДГК», АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».За свой вклад в развитие отрасли отмечен благодарностью министерства промышленности и энергетики РФ, почетными грамотами министерства энергетики РФ, РАО «ЕЭС России», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Удостоен звания «Почетный энергетик».Фото: ТГК-14