Экономика и бизнес 06.04.2022 в 15:41

Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья

Дмитрий Лебедь более 15 лет занимал ведущие должности в энергетических компаниях Приморского края

A- A+
Текст: Номер один
Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья
Дмитрий Лебедь назначен директором «Генерации Бурятии» - филиала ТГК-14, сообщили в головной энергокомпании.  В последнее время он трудился главным инженером и генеральным директором АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», до этого – более 15 лет занимал ведущие должности в энергетических компаниях Приморского края.

Дмитрий Викторович Лебедь окончил Томский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции» в 1988 году. В рамках дополнительного образования в 2014-2015 годах прошел обучение в институте экономических стратегий по программе «Мастер делового администрирования в области стратегического и инновационного менеджмента».

Начал свой трудовой путь в 1988 году машинистом котлов котельного цеха Барабинской ТЭЦ «Новосибирскэнерго». В течение 15 лет трудился на электростанциях Сибири: Барабинской ТЭЦ и Красноярской ГРЭС-2. Прошел за это время ступени профессионального становления – от машиниста котла турбины энергоблока до заместителя начальника котлотурбинного цеха.

В марте 2003 года был приглашен на Дальний Восток – заместителем главного инженера Приморской ГРЭС. Приобрел большой опыт руководства как финансово-экономической, так и производственно-хозяйственной деятельностью на руководящих должностях в ЗАО «ЛуТЭК», АО «ДГК», АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

За свой вклад в развитие отрасли отмечен благодарностью министерства промышленности и энергетики РФ, почетными грамотами министерства энергетики РФ, РАО «ЕЭС России», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Удостоен звания «Почетный энергетик».

Фото: ТГК-14
Теги
энергетика назначение ТГК-14 Генерация Бурятии

Все новости

В Улан-Удэ открыли новый детский сад
06.04.2022 в 16:29
Игорь Шутенков: Мы открываем 15-й детский сад за три года
06.04.2022 в 16:19
Житель Бурятии ударил женщину ножом в ответ на брошенную в него вилку
06.04.2022 в 16:09
Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"
06.04.2022 в 15:46
Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья
06.04.2022 в 15:41
Жительницу Бурятии публично унизили в «Абсолюте»
06.04.2022 в 15:36
В Бурятии усилили систему обнаружения пожаров
06.04.2022 в 15:31
В Улан-Удэ завтра потеплеет до +18
06.04.2022 в 14:43
Бурятия потратит почти 200 млн рублей на поддержку рынка труда
06.04.2022 в 14:11
Потенциал эмиграции упал до уровня 2018 года, хотя до этого рос три года
06.04.2022 в 13:06
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
В Бурятии поддержат пассажирские перевозки
Глава республики принял такое решение для сохранения тарифов по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
06.04.2022 в 12:56
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
Усиливается роль государства в экономике, создаются госрезервы продовольствия и топлива, увеличиваются  валютные резервы
06.04.2022 в 10:32
Бурятская таможня: беспошлинный ввоз товаров вырос с 200 до 1000 евро
Это касается товаров, доставляемых перевозчиком, и товаров, пересылаемых международной почтой  для личного пользования
06.04.2022 в 09:14
В Бурятии клиентка «нагрела» банк – взяла кредит и умерла
Районный суд не смог помочь кредитному учреждению

05.04.2022 в 20:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru