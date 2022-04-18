Экономика и бизнес 18.04.2022 в 10:17

Бурятия одна из первых в стране разработала мероприятия по поддержке хлебопеков

Решение о стабилизации цен на хлеб было принято еще 15 марта
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Текст: Нина Павлова
Бурятия одна из первых в стране разработала мероприятия по поддержке хлебопеков
pixabay.com
Бурятия одна из первых в стране разработала мероприятия по поддержке хлебопекарной отрасли. 12 марта глава республики Алексей Цыденов принял решение о стабилизации цен на хлеб, соответствующее постановление правительства вышло уже 15 марта, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии. 

Минсельхоз РБ авансировал затраты на производство хлеба сроком на три месяца (март, апрель, май) до июня текущего года по ставке 4 руб. 60 копеек на 1 кг хлеба. Субсидированию подлежит хлеб недлительного хранения из муки пшеничной, ржано-пшеничной, ржаной со сроком годности не менее 5 суток. И как итог-фиксирование цены на хлеб на уровне 1 марта, так как получатели субсидии обязуются не поднимать цены на свой товар на период субсидирования.

За господдержкой обратились 92 производителя хлеба, общая сумма субсидирования - 33 млн. рублей.

Как отмечают в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РБ, аналогичные меры поддержки хлебопекарных предприятий на федеральном уровне предусмотрены Минсельхозом России. После окончания региональных мер поддержки в мае, хлебопёкам Бурятии будет предоставляться ежемесячная субсидия из расчета 2,5 рублей за килограмм, получатели субсидий также берут на себя обязательства сохранения цены на хлеб и хлебобулочные изделия в течение месяца. На эти цели предусмотрено 18,45 млн рублей. За данной государственной поддержкой предприятия могут обратиться в Минсельхозпрод РБ в мае текущего года.
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