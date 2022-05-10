Экономика и бизнес 10.05.2022 в 11:48
В Монголии открылся первый автозавод
Компания Bars Motors начинает выпуск своего внедорожника MOZO
Текст: Номер один
В Улан-Баторе открылся первый в Монголии завод по производству электромобилей Bars Motors. Два года назад компания Bars Motors представила первый свой внедорожник MOZO, сообщает МОНЦАМЭ.
MOZO адаптирован для монгольского климата и полностью отвечает запросам потребителей. Bars Motors давно сотрудничает с китайской компанией Zotye и теперь после открытия автосборочного завода компания будет производить машины непосредственно в Монголии.
Новый сборочный завод способен выпускать 2,5 тыс автомобилей в год и обещает стать одним из самых высокотехнологичных в стране, так как все процессы основываются на технологии блокчейн. Преимущество этой технологии в том, что детали для сборки автомобилей напрямую закупаются у немецких и японских автопроизводителей.
Поскольку завод Bars Motors является монгольским национальным предприятием, у студентов, изучающих инженерное дело в местных университетах, колледжах и школах, открывается возможность пройти практику здесь.
Автопроизводители компании считают, что электромобили компании относятся к группе внедорожных и полностью удовлетворяют потребности потребителей сельской местности. Они также сообщили, что реализуется пилотный проект по внедрению проекта монгольского мотоцикла, отвечающего потребностям скотоводов.
Заметим, что прототипы MOZO легко угадываются по его фото. А вот технические характеристики и цена не приводятся.
Фото: montsame.mn
MOZO адаптирован для монгольского климата и полностью отвечает запросам потребителей. Bars Motors давно сотрудничает с китайской компанией Zotye и теперь после открытия автосборочного завода компания будет производить машины непосредственно в Монголии.
Новый сборочный завод способен выпускать 2,5 тыс автомобилей в год и обещает стать одним из самых высокотехнологичных в стране, так как все процессы основываются на технологии блокчейн. Преимущество этой технологии в том, что детали для сборки автомобилей напрямую закупаются у немецких и японских автопроизводителей.
Поскольку завод Bars Motors является монгольским национальным предприятием, у студентов, изучающих инженерное дело в местных университетах, колледжах и школах, открывается возможность пройти практику здесь.
Автопроизводители компании считают, что электромобили компании относятся к группе внедорожных и полностью удовлетворяют потребности потребителей сельской местности. Они также сообщили, что реализуется пилотный проект по внедрению проекта монгольского мотоцикла, отвечающего потребностям скотоводов.
Заметим, что прототипы MOZO легко угадываются по его фото. А вот технические характеристики и цена не приводятся.
Фото: montsame.mn
Тегиавтопром Монголия внедорожник