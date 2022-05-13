Санкции санкциями, а жениться надо

Аналитики Авито Услуг, сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет, по итогам прошедшего месяца зафиксировали скачок спроса на все виды свадебных услуг в Улан-Удэ в среднем на 39%. Согласно данным сервиса, жители региона активнее ищут на Авито Услуги специалистов в организации торжества: например, ведущих (+117%), фотографов (+130%), а также заказывают свадебный кортеж (+26%) и пошив платья для невесты (+41%).Макияж, прическа и платье невесты традиционно остаются важной частью организации торжества. Так, свадебные услуги в сфере красоты в Улан-Удэ в апреле стали востребованнее на 236% в сравнении с мартом. Вырос спрос и на услуги визажистов на 220% за этот же период. В апреле на 41% вырос и спрос на услуги по пошиву свадебного платья на заказ в Улан-Удэ.Искать подрядчиков для организации программы торжества в Улан-Удэ стали на 36% чаще, чем в марте. Например, жители региона не готовы отказаться от услуг ведущего на свадьбу — их за последний месяц искали на 117%, чем накануне.Женихи и невесты также ищут на Авито хореографов, чтобы подготовить свадебный танец. Популярность услуг профессионалов в Улан-Удэ увеличилась на 33% в апреле. А востребованность фотографов на свадьбу в городе выросла на 130% по сравнению с мартом 2022 года.Спрос на свадебный кейтеринг в Улан-Удэ вырос в четыре раза за апрель. Свадебные торты в стране стали заказывать на 32% чаще, чем в марте.Популярность услуг аренды машин на свадьбу в апреле в Улан-Удэ выросла на 26% по сравнению с мартом. Для организации трансфера россияне ищут на Авито объявления об услугах аренды минивэнов, лимузинов и современных моделей машин, а также ретро-варианты: например, Чайку, Buick Special Riviera 1956 года, Волгу или старые модели Mercedes-Benz и BMW.Фото: pixabay.com