Экономика и бизнес 20.05.2022 в 17:37

В Улан-Удэ неудавшийся бизнесмен рассчитается автомобилем за господдержку

Фонд поддержки малого предпринимательства засудил своего «клиента»
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ неудавшийся бизнесмен рассчитается автомобилем за господдержку
Как известно, Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия занимается в том числе тем, что выдает займы бизнесменам. Однако в случае, если дело не пошло, долги взыскивают, как правило, через суд.

Так случилось и с ООО «Мясной двор», которое получило поддержку, но вернуть деньги не смогло. В итоге в 2019 вступило в силу определение суда о мировом соглашении между Фондом, компанией и несколькими физическими лицами, также проходившими по делу о взыскании как ответчики. По этому соглашению все должники солидарно должны были погасить долг - 3,4 млн рублей - в течение двух лет. А в случае просрочки Фонд забирает заложенные автомобили.

В итоге мировое соглашение исполнено не было: из-за просрочки долга Фонд снова обратился в суд, чтобы забрать себе четыре автомобиля. Однако один из автовладельцев-должников попросил дать ему больше времени.

«Заявитель указал, что в связи с введением ограничений по передвижению, транспортировка и доставка товаров организацией ООО «Мясной двор» сократилась и доходов от деятельности организации не имелось, в связи с чем деятельность организации была приостановлена и в последующем прекращена. На данный момент предпринимаются действия по реализации имущества Общества. Кроме того, указал, что он имеет заработок по основному месту работы за пределами Республики Бурятия, выплачивает алименты на детей и осуществляет уход за больной матерью (инвалид 1 группы) и престарелым отцом. Его материальное положение не позволяет погасить долг перед взыскателем»

- описал суд ситуацию должника с его же слов.

В итоге первая инстанция прониклась историей о больной матери и перенесла срок уплаты долга на 20 января 2023 года. Однако Фонд поддержки предпринимательства обратился с жалобой в Верховный суд, который был менее сентиментален, и в отсрочке отказал.

Фото: «Номер один»

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