Экономика и бизнес 25.05.2022 в 11:44

Дальневосточный банк – лидер рейтинга программ «Дальневосточная ипотека»

Участие в программе позволит выгодно приобрести готовую или строящуюся недвижимость
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Дальневосточный банк – лидер рейтинга программ «Дальневосточная ипотека»
Программа «Дальневосточная ипотека» от Дальневосточного банка заняла 1 место рейтинга Лучшая Дальневосточная ипотека в апреле 2022 года по версии Сетевого издания «Выберу.ру».

При составлении рейтинга учитывалась не только  процентная ставка по договору, но и размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита.  Ставка по программе  в Дальневосточном банке – 0,01% (при наличии сервиса электронной регистрации и/или «Безопасный расчет»).

Участие в программе позволит выгодно приобрести у застройщика готовую или строящуюся жилую недвижимость на территории Дальневосточного федерального округа.

Воспользоваться предложением могут семьи, где возраст каждого из супругов не достигает 36 лет; не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет; а также граждане Российской Федерации, переехавшие в регионы России, входящие в состав ДВФО в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составит от 15% стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита составит от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок выдачи – 20 лет и 2 месяца. При отсутствии страхования жизни и трудоспособности заемщика ставка увеличивается на 1 п. п.

Подать экспресс-заявку и получить предварительное одобрение банком кредита по специальной ставке 0,01 % можно на сайте www.dvbank.ru.

С подробными условиями программы «Дальневосточная ипотека» можно ознакомиться в разделе программ ипотечного кредитования и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Услугу предоставляет АО «Дальневосточный банк». Универсальная лицензия ЦБ РФ №843.

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