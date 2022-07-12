Экономика и бизнес 12.07.2022 в 14:49

Авиакомпания «Ангара» обновляет парк вертолетами из Бурятии

Ми-8АМТ выпущен в 2020 году и находится на гарантии Улан-Удэнского авиационного завода
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Авиакомпания «Ангара» обновляет парк вертолетами из Бурятии
Парк техники авиакомпании «Ангара» (группу компаний «Истлэнд») пополнился многоцелевым вертолетом Ми-8АМТ, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Воздушное судно предназначено для решения широкого спектра задач: от перевозки пассажиров и транспортировки грузов до проведения поисково-спасательных операций и эвакуации пострадавших.. Также вертолет способен патрулировать территории для обнаружения лесных пожаров.

Вертолет выпущен в 2020 году и находится на гарантии завода изготовителя - Улан-Удэнского авиационного завода, входящего в состав холдинга «Вертолеты России».

«Пополнение парка вертолетов авиакомпании позволит увеличить число полетов в труднодоступные районы региона, количество перевозимых пассажиров и грузов. В наших планах – дальнейшее обновление и расширение авиапарка самолетов и вертолетов», - говорит директор авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов. 

Ми-8АМТ оборудован дополнительными топливными баками и может осуществлять полеты дальностью до 900 километров, его крейсерская скорость составляет 225 км/ч, высота полета – до 6000 метров, взлётная масса – 13 тонн, продолжительность полета – до 5 часов. Вертолёе может эксплуатироваться при температурах от +50°С до -50°С.

Для удобства пассажиров и экипажа судно оборудовано гардеробом, туалетом, отсеком для ручной клади и багажа, дополнительным входом в задней части фюзеляжа. Пассажировместимость: 22 человека – в пассажирском варианте, 27 – с учетом откидных сидений и 13 – в варианте повышенной комфортности.

Авиакомпания «Ангара», базирующаяся в международном аэропорту «Иркутск», - один из основных перевозчиков местных авиалиний на территории Восточной Сибири, который выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области и в другие регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В парке авиакомпании - 12 самолетов и 18 вертолетов. Число пассажиров, перевезенных в 2021 году, составило 161 тысячу человек.

Фото: АК «Ангара»
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