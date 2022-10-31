Экономика и бизнес 31.10.2022 в 16:51

На Озёрном ГОКе началась добыча богатых полиметаллических руд

В следующем году на месторождении заработает горно-обогатительная фабрика
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Текст: Константин Воронов
На Озёрном ГОКе началась добыча богатых полиметаллических руд
Компания «Озерное», строящая одноименный горно-обогатительный комбинат в Еравнинском районе Бурятии, приступила к очередному этапу подготовки к запуску ГОКа – добыче и складированию запасов богатой руды.

Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время запасы добытой руды формируются на буферном складе предприятия, откуда после запуска производства они будут поступать на комплекс крупного дробления.

В дальнейшем из запасов богатых полиметаллических руд будет формироваться шихта – смесь полезных компонентов с оптимальными параметрами для последующей переработки. Эти объёмы позволят обеспечивать бесперебойную подачу сырья на обогатительную фабрику и плановую эффективность комплекса технологических процессов по созданию готовой продукции.

Добыча на Озёрном месторождении ведётся с соблюдением всех мировых стандартов в области экологии и безопасного производства, отмечают на предприятии.

Озёрное месторождение в Еравнинском районе Бурятии – одно из крупнейших цинково-свинцовых месторождений в России. Ввод горно-обогатительной фабрики в эксплуатацию ожидается в 2023 году. Планируемый объём производства цинковых концентратов – до 597 тысяч тонн в год, свинцовых концентратов – до 82 тысяч тонн в год.

Фото: предоставлено компанией «Озерное»
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Озерный ГОК

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