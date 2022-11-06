В Бурятии призыв уменьшил потребительское кредитование

В сентябре 2022 г. по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) объемы новых кредитов наличными в Бурятии снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 12,2%, а количество – на 10%.В сентябре 2022 года в республике было выдано 12,2 тысяч кредитов наличными на 3,3 млрд руб., тогда как в августе – 13,9 тысячи кредитов на 3,7 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос с 265 тысяч рублей до 271 тысячу рублей.Судя по всему, на статистику сентября, который начинался очень даже неплохо, учитывая непрерывный рост кредитования, начиная с лета 2022 года, повлияла последняя неделя сентября, когда в республике стартовала частичная мобилизация. Это могло повлиять на смену ориентиров потребления, когда многие траты, на которые рассчитывали заёмщики, перестали иметь значение. А на первый план вышли вопросы массового отъезда из республики мужчин трудоспособного возраста.Фото: «Номер один»