Экономика и бизнес 06.11.2022 в 17:59

В Бурятии призыв уменьшил потребительское кредитование

Население расхотело брать наличные под проценты
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии призыв уменьшил потребительское кредитование
В сентябре 2022 г.  по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) объемы новых кредитов наличными в Бурятии снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 12,2%, а количество – на 10%.

В сентябре 2022 года в республике было выдано 12,2 тысяч кредитов наличными на 3,3 млрд руб., тогда как в августе – 13,9 тысячи кредитов на 3,7 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос с 265 тысяч рублей до 271 тысячу рублей.

Судя по всему, на статистику сентября, который начинался очень даже неплохо, учитывая непрерывный рост кредитования, начиная с лета 2022 года, повлияла последняя неделя сентября, когда в республике стартовала частичная мобилизация. Это могло повлиять на смену ориентиров потребления, когда многие траты, на которые рассчитывали заёмщики, перестали иметь значение. А на первый план вышли вопросы массового отъезда из республики мужчин трудоспособного возраста.

Фото: «Номер один»
Теги
деньги

Все новости

Арадай Хуралай һунгамалай шанда хүртэхын мүрысөөн үнгэрбэ
07.11.2022 в 16:37
В Бурятии в ноябре зацвела ива
07.11.2022 в 15:45
В Улан-Удэ скончалась ветеран здравоохранения
07.11.2022 в 15:22
Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»
07.11.2022 в 14:56
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
07.11.2022 в 14:13
В Улан-Удэ продолжается поиск водителей в МУП «Городские маршруты»
07.11.2022 в 13:27
В Улан-Удэ бродячих собак будут отлавливать с помощью специальных ловушек
07.11.2022 в 12:53
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
07.11.2022 в 12:42
В Улан-Удэ росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома
07.11.2022 в 12:26
В Бурятии в этом году введут в эксплуатацию 9 школ
07.11.2022 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений на селе
В отделениях появятся уголки здоровья, продуктовые прилавки и другие услуги
04.11.2022 в 11:16
Доверие к «черной пятнице» близко к ничтожному
Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже
04.11.2022 в 09:14
Жители Бурятии не спешат отказываться от WhatsApp
Трафик в этом мессенджере растет, несмотря на заявления о возможных ограничениях
03.11.2022 в 11:36
В Улан-Удэ «Приборка» перешла на круглосуточный режим
Директор предприятия Владимир Лучников рассказал о росте объемов работы
02.11.2022 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru