Экономика и бизнес 07.05.2024 в 11:44

«Сибирский цемент» поддерживает юные таланты в Бурятии

При поддержке компании дети приняли участие в творческих конкурсах и фестивалях
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Текст: Иван Иванов
«Сибирский цемент» поддерживает юные таланты в Бурятии
При финансовой поддержке АО «ХК «Сибцем» юные воспитанники учреждений дополнительного образования Бурятии приняли участие в творческих конкурсах и фестивалях.

Как сообщили в пресс-службе компании, детские коллективы культурно-досугового центра «Горняк», расположенного в селе Татарский Ключ Заиграевского района, выступили на международном конкурсе-фестивале искусства и творчества «Преображение». Он прошел в городе Санкт-Петербурге. Выделенные АО «ХК «Сибцем» средства были направлены на организацию поездки: оплату взноса, дороги и проживания.

Ребята достойно представили свой регион на мероприятии. Вокальная студия «Дебют» (руководитель М.Н. Грязнова) стала лауреатом III степени и дипломантом I степени. Персональными наградами отмечены Алексей Миткеев (лауреат I и III степеней), Юлия Житихина (лауреат I степени и дипломант II степени), Анастасия Пахомова (лауреат I и II степеней), Анастасия Смородникова (дипломант I степени). Самая младшая участница конкурса Елена Ма-Ван-Дэ признана лауреатом III степени. Ребята также одержали победу в номинации «Художественное слово» (руководитель Ю.С. Житина): Полина Верхушина получила звание лауреата I степени, Елена Ма-Ван-Дэ и Варвара Петренко стали лауреатами III степени.

КДЦ «Горняк» и ООО «Горная компания» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), которое также находится в Заиграевском районе, связывают многолетние партнерские отношения. В 2022 году учреждению оказана помощь в приобретении нового звукового и светового оборудования.

Давними друзьями являются также расположенные в Кабанском районе Бурятии ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») и Каменский Дом детского творчества. В апреле детский хореографический ансамбль Art Dance (руководитель Е.А. Гребнев, концертмейстер Е.А. Журнист) принял участие в международном конкурсе «Мир танцующего детства» в городе Улан-Удэ. Юные танцоры завоевали дипломы II и III степеней в номинации «Народная хореография». Высоко оценило жюри выступления каменчан и в номинации «Современная хореография»: ребята стали лауреатами III степени, а также обладателями дипломов II и III степеней.

«Холдинг «Сибирский цемент» не только помогает воспитанникам учреждения заявлять о себе на различных конкурсах, но и создает максимально комфортные условия для творческого развития детей», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. - АО «ХК «Сибцем» реализует масштабный долгосрочный проект реконструкции Каменского дома детского творчества – выделяет средства на приобретение современного оборудования, финансирует капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории. Уже проведена полная замена кровли, капитально отремонтирован зрительный зал, завершена реконструкция фасада. Проект предусматривает также капремонт инженерных коммуникаций, усиление деревянных перекрытий и замену полов, ремонт коридоров и кабинетов».

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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тимлюйский цементный завод

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