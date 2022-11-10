Жители Бурятии на фоне валютных ограничений все активнее интересуются юанем

О растущем интересе жителей Бурятии к юаням рассказал заместитель управляющего бурятским отдалением Сбербанка Алексей Кузьмин. По его словам, на фоне ограничений оборота доллара и евро население республики все активнее интересуется китайской валютой. При этом, Алексей Кузьмин прогнозирует рост значения юаня на территории страны.- Спрос увеличивается, - отметил он. - Все больше и больше людей интересуются операциями с юанями. С одной стороны, понятно, что сейчас ограничены операции с другими валютами, и население пробует искать альтернативу и замену доллару и евро. С другой стороны, мы понимаем, что в перспективе расчеты в юанях в стране так или иначе будут увеличиваться. Поэтому продукты в этой валюте на сегодня получают развитие.Напомним, сегодня в стране действуют ограничения по обороту доллара и евро, которые продиктованы западными санкциями. При этом, как следует из недавних заявлений главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, менять валютную политику в отношении западных дензнаков регулятор не намерен.- Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия, - сказала Эльвира Набиуллина на недавнем заседании комитетов Госдумы.Фото: «Номер один»