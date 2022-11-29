Экономика и бизнес 29.11.2022 в 12:40

Глава Бурятии заявил об устойчивом положении экономики республики

На следующий год прогноз тоже позитивный
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии заявил об устойчивом положении экономики республики
Несмотря на действующие внешнеэкономические ограничения, экономика Бурятии сохраняет положительную динамику по основным показателям: растет промпроизводство, растут доходы собственные бюджета, продолжается рост инвестиций, а также объемы строительства. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов во время прямого эфира 28 ноября. Он также отметил, что идет рост средней зарплаты у наемных работников, что во многом компенсирует рост потребительских цен.

«Если брать по экономике, то в настоящий момент у нас достаточно устойчивое положение. Мы даже идем с ростом, с хорошим ростом, несмотря на все санкционное давление, на все негативные факторы. У нас рост промышленного производства +7% к уровню прошлого года. У нас существенно выросли доходы собственного бюджета. Те доходы, которые мы получили не в виде субсидий из федерального бюджета, а в виде собственных доходов. Если брать по итогам 10 месяцев, то +25% к уровню прошлого года», - привел актуальные цифры Алексей Цыденов.

По словам главы республики, существенно выросли объемы строительства и объемы инвестиций в основной капитал. Положительные тенденции показала заработная плата в регионе.

«У нас выросла заработная плата по республике, средняя зарплата у наемных работников, средний доход от трудовой деятельности, который учитывается при зарплате бюджетника указом президента. У нас сейчас до конца года увеличено дополнительное финансирование в фонд заработной платы по бюджетной сфере - это здравоохранение, культура и так далее - еще на 1,2 млрд рублей. У нас средняя зарплата к уровню прошлого года, которая учитывается при указах, выросла на 20%, это значительно выше, чем уровень инфляции», - отметил Алексей Цыденов.

Росту размера средней зарплаты способствовал рост предложений со стороны работодателей, который объясняется строительством нескольких больших объектов одновременно.

«Конкуренция в части привлечения работников на таких предприятиях, как ГОК «Озерный» и на строительстве крупных объектов: третьего моста через Уду, 17 школ, строящихся разом. Дефицит кадров всегда порождает повышенный спрос и рост зарплат к уровню прошлого года. В строительной отрасли зарплата выросла почти в два раза. Понятно, что есть разные условия счета, но это официальная статистика, и эта статистика ложится в средний показатель», - рассказал о формировании такой тенденции глава Бурятии.

Также он отметил, как реализация крупных инвестиционных проектов влияет на показатель.

«Возьмем тот же Озерный ГОК, на нем создаются рабочие места, на этих проектах высокий уровень заработной платы. Он влияет на средний по республике, а это влияет на все «указные» зарплаты и так далее. Поэтому экономика у нас в республике сейчас достаточно устойчива, мы хорошо движемся вперед и на следующий год тоже вполне позитивный прогноз», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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