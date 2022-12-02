МегаФон запустил сеть на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии

МегаФон обеспечил надежной мобильной связью один из участков Кедровского месторождения золота, а также удаленный вахтовый поселок в Бурятии. Строительство и запуск телеком-инфраструктуры оператор реализовал для разработчика месторождения – компании «Артель старателей Западная».Как сообщили в пресс-службе компании, наличие качественной мобильной связи – важное условие для функционирования любого предприятия. Ранее на территории Верхне-Витимконского участка из-за географических и климатических особенностей региона можно было пользоваться только спутниковой связью. МегаФон стал первым мобильным оператором, который запустил здесь сеть 2G, обеспечив уверенное покрытие на территории золотодобывающего месторождения и вахтового поселка. Теперь более 500 сотрудников, работающих вахтовым методом на Верхне-Витимконском участке, смогут оперативно решать производственные задачи и общаться с близкими.Инженеры компании установили оборудование специального «дальнобойного» диапазона, который лучше проходит через препятствия и обладает радиусом охвата до 35 километров. Это позволило обеспечить стабильной голосовой связью максимальную территорию – не только сам прииск и вахтовый поселок, но и подъездные пути.«Освоение рудных запасов золота в условиях сурового климата и сложного рельефа, которым отличается Верхне-Витимконский участок, – непростая задача. Учитывая сложность таких работ нам важно создать максимально комфортные условия для наших специалистов. Также запуск стабильной сотовой связи поможет нам эффективнее и быстрее решать рабочие вопросы, а в дальнейшем – внедрять цифровые решения на производстве», – отмечает генеральный директор артели «Западная» Валерий Назаров.«Мы постоянно работаем над созданием новых возможностей для наших партнеров и развиваем сеть с учетом их потребностей. Ведь от надежной связи во многом зависят производственные процессы, безопасность на предприятии и условия труда сотрудников. У МегаФона накоплен большой опыт реализации подобных проектов, и мы готовы создавать телеком-инфраструктуру для решения задач корпоративных и государственных заказчиков даже в отдаленных и труднодоступных районах республики», – комментирует директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.Фото: «Номер один»