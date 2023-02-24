Малый бизнес Бурятии готовится к массовым налоговым проверкам

Малый бизнес в Бурятии вздохнул с облегчением, когда в начале марта 2022 года правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса на фоне санкций, введенных из-за специальной военной операции. Однако сегодня, как сообщили «Номер один» предприниматели, они ждут массовых выездных проверок бизнеса с выявлением доначислений и штрафов за трехлетний период.Напомним, что малый и средний бизнес все эти годы если и не катался как кот в масле, но был более-менее защищен от массовых плановых проверок. Ведь мораторий на их проведение был введен еще в начала пандемии коронавируса для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Как сообщили в Управлении ФНС по Бурятии, сегодня мораторий на проведение плановых выездных налоговых проверок действует в отношении аккредитованных IT-компаний до 31 декабря 2024 года.Также под проверки не подпадает игорный бизнес, в том числе проведение лотерей. Что касается других сфер малого и среднего бизнеса, то мораторий на налоговые проверки на них больше не распространяется.Почему азартные виды бизнеса получили такой подарок от властей, в УФНС по Бурятии не стали комментировать, сославшись на то, что «это решение федерального центра».Между тем сегодня малый и средний бизнес Бурятии в своей основной массе находится в куда в более сложных условиях, чем в марте 2020 года, когда начался COVID-19.- Во время пандемии было непросто, но мы понимали, что все это закончится и спрос восстановится, - говорит Баир Будаев, совладелец малого предприятия в строительной сфере региона. - Сейчас же у меня и моих коллег нет никаких иллюзий по спросу. А сами проверки вот-вот возобновятся, поскольку с бюджетами дела плохи и планы по налоговым сборам наверняка будут скорректированы.По его словам, во время проверок «всегда можно найти что-нибудь, и, поскольку бизнес не проверяли почти три года, за это время могут набежать значительные суммы по пеням и штрафам».Это, по словам предпринимателя, «может поставить малый бизнес на грань закрытия».- Более крупный бизнес всегда сможет договориться с проверяющими по суммам единоразового взноса в бюджет, а вот с малым бизнесом все сложнее, многие и так перешли в режим выживания, - сообщил он.Между тем если в Бурятии массовые проверки и начнутся в феврале, то мораторий на принудительное взыскание задолженности налоговики обещают распространить до апреля.Как сообщил на сайте ведомства глава ФНС Даниил Егоров, «пока мы не проведем сверки со всеми налогоплательщиками в марте-апреле и не будем на 100% уверены в расчетах каждого, штрафов и пеней не будет».Глава ФНС России объяснил это реформой внедрения единого налогового счета с 1 января 2023 года. Данный механизм позволяет предпринимателям оплачивать налоги с одного счета.Напомним, что, по данным Минфина РФ, январские доходы в 1,356 трлн рублей оказались на 35% меньше объема поступления доходов в январе прошлого года.Фото: «Номер один»