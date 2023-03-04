Доходы бюджета рухнули вдвое

Февраль не смог переломить негативную тенденцию для федерального бюджета, начавшему год рекордным дефицитом.



Дефицит казны к концу февраля 2023 года достиг почти 4 трлн рублей, превысив годовой план на 1,1 трлн, следует из данных госпортала «Электронный бюджет». Об этом сообщают «Известия».



По оперативным итогам февраля из-за западных санкций и снижения цен на российские углеводороды, бюджет РФ получил 521 млрд рублей нефтегазовых налогов — на 46% меньше, чем в феврале-2022.

Федеральный бюджет в феврале 2023 года был исполнен с дефицитом в 3,96 трлн рублей. При этом объем доходов составил 1,42 трлн, расходов — 5,38 трлн.



Между тем бюджет Бурятии почти на 60% формируется из федеральных поступлений и нехватка денег в казне может отразиться на республике. Ведь в 2024 году 100-миллиардный бюджет Бурятии почти на 60% формируется за счёт федеральных ассигнований.

- Да, с точки зрения налогов дела идут не очень хорошо, но необходимо дождаться результатов исполнения бюджета по первому кварталу, я думаю, что в марте и в апреле никакого секвестра республиканского бюджета не будет, - заявил депутат, член экономического комитета Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков. - Дальше загадывать нет никакого смысла, поскольку все будет зависеть от экономической и геополитической ситуации.





Фото: "Номер один"