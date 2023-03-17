Экономика и бизнес 17.03.2023 в 06:00

В Бурятии «похоронили» известную агрофирму

Требования кредиторов «Агролидера-плюс» удалось удовлетворить лишь на треть
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии «похоронили» известную агрофирму
В Бурятии завершился процесс банкротства известной в аграрной сфере фирмы «Агролидер-плюс». Она располагалась в Иволгинском районе республики, вблизи Улан-Удэ, и в былые годы являлась заметным  игроком на аграрном рынке республики.

Напомним, до банкротства руководил данным хозяйствующим субъектом тоже известный в республике Олег Пак. Когда фирма попала в трудное положение, в СМИ республики сообщалось, что Пак надеется найти инвесторов и спасти бизнес. Но, как показала жизнь, не получилось.

Банкротство заняло почти пять лет. Заявление о признании фирмы банкротом подал Сбербанк в лице своего Бурятского отделения. Это было в марте 2018 года. Со временем компанию Сберу составили еще почти десять кредиторов. Процесс не раз продлевали. А черту под банкротством подвели   в 2023 году.

Сбербанк оказался главным кредитором, и он  вел речь о долгах в размере более 130 млн рублей (основной долг, проценты, пеня и т. д.). Это  долги по ряду банковских кредитов. На агрофирму был назначен конкурсный управляющий, взявший в свои руки проведение банкротства. Суммарно за период конкурсного производства им установлена кредиторская задолженность в размере почти 247 млн рублей.

Согласно отчету конкурсного управляющего, требования кредиторов удалось удовлетворить на 31,26%. Для кредиторов,  жаждавших вернуть свои деньги, это, конечно, очень нерадостный процент, но сделать с этим уже практически ничего нельзя.

В ходе банкротства было установлено имущество, подлежавшее включение в конкурсную массу должника: земельные участки, овощехранилище, несколько тракторов John Deere, специальные «КамАЗы» для перевозки овощей, картофелеуборочные комбайны, прицепы, седельные тягачи, ряд тракторов, ботвоудалитель, картофелесажалка, картофелесортировочная машина, холодильные установки и т. д.

Что-то удалось реализовать.

«На данный момент имущества у должника не имеется, в связи с чем проведение дальнейшей процедуры конкурсного производства не представляется целесообразным, конкурсное производство подлежит завершению», - заключил суд, закрывая банкротный процесс по «Агролидеру-плюс».

Те, кто не сумел вернуть свои деньги, остаются, как говорится, «с носом».

«Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными», - грустно отметил суд.

В Единый государственный реестр юридических лиц должна быть внесена официальная запись о ликвидации фирмы. Принятое решение о завершении конкурсного производства, конечно, можно обжаловать, но, думаем, это вряд ли кто-то будет делать — продолжать процедуру на самом деле не имеет смысла.

«Номер один» не раз писал о событиях, так или иначе связанных с деятельностью Олега Пака. В последнее время он известен публике в  контексте «фекального скандала» в иволгинском селе Сужа, расположенном невдалеке от административной границы Улан-Удэ.

Предприниматель арендовал там земельный участок, и Россельхознадзор предъявил ему претензии по поводу обнаруженного загрязнения этой сельхозземли фекальными отходами. Загрязнение  подтверждено анализами, которые провела лаборатория. Скандал вспыхнул после жалоб на невыносимую тошнотворную вонь, которая в один непрекрасный день начала распространяться с поля на дома местных сельчан.

Последняя новость по «фекальному делу», напомним, такова - Россельхознадзор решил через суд обязать  представить предпринимателя план рекультивации нарушенных земель и провести ее. В ходе судебного процесса ведомство заявило, что за последние годы Пак не исполнил шесть предписаний по поводу ситуации на сельхозполе у Сужи. Он признал исковые требования, а по поводу неисполнения заявил о тяжелом материальном положении.

Россельхознадзор победил - суд установил Паку срок в семь месяцев для осуществления требуемых действий. Посмотрим, чем завершится новый виток противостояния между представителями государства и Паком.

Фото: «Номер один»
Теги
банкротство сельское хозяйство

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