Экономика и бизнес 18.03.2023 в 15:19

Курс рубля падает к тугрику

Для монгольских туристов подешевеет отдых в Бурятии
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Текст: Дмитрий Родионов
Курс рубля падает к тугрику
По данным Банка России в стране продолжается падение рубля по отношению к тугрику. Если месяц назад за один рубль давали 46.04 тугриков, то на выходные регулятор установил курс в 44.27 тугриков. Снижение составило 4,34%.

Тем самым для туристов из Бурятии поездки в соседнюю страну стали менее выгодными. Чего нельзя сказать про въездной туризм, которому выгодно ослабление национальной валюты. Именно поэтому бурятские туроператоры возлагают большие надежды на рост въездного туризма из Монголии в Бурятию в летнем сезоне 2023 года. 

- Мы надеемся, что монгольские и китайские туристы также активно будут посещать Байкал, как это было до пандемии, а выгодный для туристов курс рубля сделает туризм в этом туристическом сезоне массовым, мы к этому готовимся, - говорят бурятские туроператоры.

Фото: «Номер один».
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