Курс рубля падает к тугрику

По данным Банка России в стране продолжается падение рубля по отношению к тугрику. Если месяц назад за один рубль давали 46.04 тугриков, то на выходные регулятор установил курс в 44.27 тугриков. Снижение составило 4,34%.Тем самым для туристов из Бурятии поездки в соседнюю страну стали менее выгодными. Чего нельзя сказать про въездной туризм, которому выгодно ослабление национальной валюты. Именно поэтому бурятские туроператоры возлагают большие надежды на рост въездного туризма из Монголии в Бурятию в летнем сезоне 2023 года.- Мы надеемся, что монгольские и китайские туристы также активно будут посещать Байкал, как это было до пандемии, а выгодный для туристов курс рубля сделает туризм в этом туристическом сезоне массовым, мы к этому готовимся, - говорят бурятские туроператоры.Фото: «Номер один».