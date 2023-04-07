«Ростелеком» в Бурятии стал техническим партнером фестиваля «Алтан Мундарга»

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом VI Международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга–2023», который прошел в Улан-Удэ. По выделенным каналам связи оператора из Физкультурно-спортивного комплекса была организована онлайн-трансляция соревнований по разбиванию хребтовой кости hэер шаалгaн. В течение двух дней эфир посмотрели более тысячи зрителей.В соревнованиях приняли участие 50 команд, а это более 500 спортсменов из Бурятии, Тывы, Калмыкии, Иркутской области, Забайкальского края, а также Монголии и Китая.«Участники соревнований установили новые мировые рекорды, очень зрелищным и волнительным получился финал. Замечательно, что что у нас в республике есть отличные IT-специалисты. Такой чемпионат проходит только один раз в год, а благодаря цифровым технологиям у поклонников есть возможность увидеть его своими глазами и поболеть за спортсменов. Выражаем большую благодарность “Ростелекому”, который в кратчайшие сроки организовал надежную связь и обеспечил высокую скорость для онлайн-вещания. Трансляция прошла без сбоев и задержек», — рассказал врио директора Дирекции спортивных сооружений Григорий Покровский.По словам организаторов, с каждым годом растет популярность игры, расширяется география онлайн–зрителей. В этом году самое большое количество интернет- болельщиков было из России, Монголии и Америки.«Впервые мы обеспечивали онлайн–трансляцию фестиваля “Алтан-Мундарга” четыре года назад, тогда состязания проходили в Тункинском районе. “Ростелеком” на постоянной основе поддерживает проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни и спорта. Наши специалисты организуют прямые трансляции международных и российских соревнований, в том числе по вольной борьбе и боксу. С начала этого года в республике прошли четыре чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа, на которых наша компания также выступила оператором связи», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.Два года назад hэер шаалгaн была признана в Бурятии национальным видом спорта. В этом году Фестиваль прошел под знаком 10–летия развития hэер шаалгaн в Бурятии и был приурочен к празднованию 100–летия республики.Фото: предоставлено компанией Ростелеком