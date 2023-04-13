Экономика и бизнес 13.04.2023 в 16:29

Призеры и участники забайкальского Хакатона будут учиться на образовательном портале «Ростелеком Лицей»

Оператор поощрил юных IT-специалистов призами и сертификатами
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Текст: Константин Воронов
Призеры и участники забайкальского Хакатона будут учиться на образовательном портале «Ростелеком Лицей»
«Ростелеком» выступил партнером III межрегионального Хакатона «Цифровое будущее» Забайкальского края, который прошел в Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса. Оператор поощрил юных IT-специалистов призами и сертификатами на бесплатный доступ к образовательному сервису «Ростелеком Лицей».

В конкурсе приняли участие 75 человек: 12 команд студентов вузов, колледжей и техникумов Читы, а также четыре команды школьников Забайкальского края и Амурской области.

«Несколько лет “Лицей” помогает школьникам получать знания в удобном и доступном формате. Цифровой сервис дает возможность каждому ребенку учиться по самым современным образовательным программам. На портале есть специальный раздел по профориентации. Например, для выпускников, интересующихся IT–направлением, можно пройти курс и узнать много нового о рынке труда и самых востребованных профессиях», — рассказала Надежда Ельчанинова, заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».

Перед конкурсантами стояла задача разработать проект, способный улучшить жизнь общества. Каждая команда по результатам жеребьевки получила кейс, в котором была описана проблемная ситуация. Например, прием обращений граждан по вопросам городской среды или создание интерактивного экскурсовода. Все задания были предложены партнерами турнира. Чаще всего участники создавали чат-боты, сайты и приложения.

«Наша команда выполнила задание по разработке интерактивной карты Читы. Хотя ребята из другого города, они достойно справились со своим кейсом. Наоборот, это стало хорошей возможностью поближе познакомиться с достопримечательностями и историческими местами столицы Забайкалья», — поделился впечатлениями сопровождающий команды школьников из города Тында Александр Баранов.

В соревнованиях приняли участие победители 2022 года — команда Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова «CookieTEAM».

«В прошлом году мы разработали систему дистанционного оповещения о коммунальных авариях. Сейчас наша команда создавала онлайн-платформу для сообщества экспертов образования. Это такой сервис, с помощью которого учителя и преподаватели смогут рассказывать о своей работе, делиться опытом с молодыми педагогами, а они, в свою очередь, повышать квалификацию. Мы второй раз участвуем в конкурсе, потому что такие соревнования помогают развиваться, ставить новые цели и достигать их, поверить в свои силы», — рассказали участники команды «CookieTEAM».

Новички конкурса — команда студентов кафедры прикладной информатики и математики ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» впервые попробовали свои силы и уже ждут следующий Хакатон–2024.


«За два дня тяжелого труда нам удалось разработать чат-бот по заданию от Медицинского информационно-аналитического центра. Это был очень интересный опыт, было круто и классно, мы обязательно примем участие в следующем году», – отметили участники команды.

«Хакатон — это марафон цифровых идей, которые можно доработать и в будущем решать реально существующие проблемы. С каждым годом растёт количество участников мероприятия. В этом году впервые среди конкурсантов школьники от 14 лет, которые обучаются в ИТ-кубах и кванториумах», — сообщила Наталья Ленская, преподаватель Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, руководитель информационно–методического центра в сфере IT Забайкалья.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

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